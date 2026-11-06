Mar del Plata reunirá a profesionales de todo el país en una masterclass de ambientación floral

Mar del Plata será sede de una masterclass de ambientación floral que reunirá a 20 participantes de distintas localidades del país los días 11 y 12 de noviembre, en Villa María Eventos. La propuesta es organizada por AC Event Planner, marca marplatense especializada en la planificación y producción de eventos, con el objetivo de acercar experiencias de formación profesional de calidad y generar nuevas oportunidades de aprendizaje para quienes trabajan en el sector.

La iniciativa surge de la convicción de sus organizadoras de que el crecimiento de la industria de eventos también se construye a través de la capacitación, el intercambio de conocimientos y el acceso a referentes del sector, sin necesidad de trasladarse a otras ciudades para participar de este tipo de experiencias.

En esta oportunidad, la formación estará a cargo de Lu Crespo, reconocida ambientadora y florista de Buenos Aires e integrante de Luminis Ambientaciones, con experiencia en la creación de propuestas florales para eventos de gran escala. Durante las dos jornadas, las participantes trabajarán con flores naturales y desarrollarán técnicas de diseño y montaje, especialmente orientadas a celebraciones y eventos sociales.

La convocatoria reunirá a profesionales y emprendedores provenientes de Mar del Plata, La Plata, Balcarce, Viedma, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Necochea, Puan y Maipú, entre otras localidades. De esta manera, la ciudad se convertirá en un punto de encuentro para la formación y el intercambio de experiencias dentro de la industria.

Uno de los principales atractivos llegará durante la segunda jornada, cuando se recreará una ceremonia de casamiento con una estructura floral especialmente diseñada para la ocasión. La producción incluirá una modelo, vestuario, joyería, calzado, maquillaje y peinado, con el objetivo de mostrar el resultado final de una ambientación integral. La puesta en escena contará con la participación del fotógrafo Maximiliano López y el videógrafo Fernando D’Angelo, quienes estarán a cargo del registro profesional. El material generado también servirá como contenido de difusión para las participantes y las marcas que acompañan la iniciativa.

Desde AC Event Planner destacan que esta propuesta representa una apuesta por seguir elevando el nivel de profesionalización del sector y generar espacios donde el aprendizaje, la creatividad y el intercambio se conviertan en herramientas de crecimiento.

Con un cupo de 20 participantes, la masterclass busca no solo brindar una experiencia de formación especializada, sino también fortalecer a Mar del Plata como sede de capacitaciones que convocan a talentos de distintas regiones y contribuyen al desarrollo de la industria local de eventos.