Allanaron la casa de un joven por tenencia de material de abuso sexual infantil
Está ubicada en el barrio El Progreso. Secuestraron un celular que será peritado. El imputado tiene 21 años.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una investigación de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género por la tenencia de contenido de índole sexual con menores involucrados derivó en un allanamiento en el barrio El Progreso.
Tras el aval del Juzgado de Garantías N°6, personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) irrumpió en una vivienda en inmediaciones de las calles Valentini y Bouchard. Allí constataron que en celular había varios archivos ilícitos de video de abuso sexual infantil.
La causa a cargo de la fiscal Graciela Trill comenzó tras un reporte del National Center for Missing & Exploited Children que puso en conocimiento que el 10 de Junio de 2026 se almacenó a través de su cuenta de WhatsApp dos archivos en formato video de material de abuso sexual infantil, en este caso, niños menores de 18 años y exhibiendo sus partes genitales con fines evidentemente sexuales y en el restante niños menores de 18 años manteniendo relaciones sexuales.
La Jueza Lucrecia Bustos dispuso el secuestro del teléfono celular y la notificación de la formación de causa al investigado de 21 años de edad.
Los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales que ordenaron la notificación de causa.
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