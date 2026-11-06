Allanaron la casa de un joven por tenencia de material de abuso sexual infantil

Una investigación de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género por la tenencia de contenido de índole sexual con menores involucrados derivó en un allanamiento en el barrio El Progreso.

Tras el aval del Juzgado de Garantías N°6, personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) irrumpió en una vivienda en inmediaciones de las calles Valentini y Bouchard. Allí constataron que en celular había varios archivos ilícitos de video de abuso sexual infantil.

Intervino la DUOF de la Policía Federal.

La causa a cargo de la fiscal Graciela Trill comenzó tras un reporte del National Center for Missing & Exploited Children que puso en conocimiento que el 10 de Junio de 2026 se almacenó a través de su cuenta de WhatsApp dos archivos en formato video de material de abuso sexual infantil, en este caso, niños menores de 18 años y exhibiendo sus partes genitales con fines evidentemente sexuales y en el restante niños menores de 18 años manteniendo relaciones sexuales.

La Jueza Lucrecia Bustos dispuso el secuestro del teléfono celular y la notificación de la formación de causa al investigado de 21 años de edad.

Los elementos secuestrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales que ordenaron la notificación de causa.