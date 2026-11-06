Hallan cocaína de alta pureza en un allanamiento en el barrio San Martín

Dos hombres y una mujer fueron detenidos en el procedimiento.

Dos hombres y una mujer acusados se narcomenudeo fueron detenidos por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas tras un allanamiento en el barrio San Martín.

Tras el aval de la Jueza de Garantías Rosa Frende los efectivos irrumpieron en una vivienda ubicada en la calle Puán entre Echeverria y Roque Sáenz Peña donde secuestraron clorhidrato de cocaína, tanto fraccionado y acondicionado para su comercialización al menudeo como sin fraccionar, éste último de elevada pureza.

En la vivienda también incautaron un celular, dinero en efectivo proveniente de la actividad ilícita investigada, y un revólver marca Colt, calibre .38 que se encontraba cargado y en condiciones de uso.

Dos hombres de 20 y 45 años y una mujer de 38 fueron aprehendidos y trasladados a las Unidades Penales N°44 y N°50 de Batán, respectivamente hasta que presten declaración en Tribunales.

La causa a cargo de la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma había comenzado el mes de agosto tras una denuncia.