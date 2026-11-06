Forzó una cortina y robó 800 mil pesos de un local céntrico

Un hombre de 28 años fue aprehendido el viernes a la madrugada por robar 800 mil pesos de un local gastronómico en el centro al que ingresó tras forzar una cortina metálica.

El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre el ingreso de un sujeto a un negocio en San Martin al 2900. Cuando personal del Comando de Patrullas Norte acudió al lugar vio a un sujeto que salía del comercio, luego de retirar parte de la persiana metálica.

El individuo llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas negro y una linterna colocada en la cabeza y se dió a la fuga hacia la plaza San Martín, pero fue reducido en Diagonal Pueyrredón e Hipólito Yrigoyen.

"El hombre desobedeció las órdenes impartidas, ofreció resistencia hasta que lo redujeron y durante el procedimiento sufrió un corte superficial en la nariz al golpearse contra una bicicleta estacionada", informaron autoridades policiales.

En su poder hallaron dos destornilladores, una linterna tipo vincha, el pasamontañas utilizado y dinero en efectivo por una suma superior a los 800 mil pesos, distribuido en sobres. También se revisaron dos mochilas que habían quedado en el lugar, donde se halló un alicate.

El aprehendido fue alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar ante la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez.