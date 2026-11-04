Cómo viajar desde Mar del Plata para ver al papa León XIV

Quienes quieran acercarse a participar de las actividades del papa León XIV tendrán que organizar el viaje con anticipación.

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina despertó expectativa entre los fieles de todo el país. Mar del Plata no será una excepción y quienes quieran acercarse a participar de las actividades tendrán que organizar el viaje con anticipación: el Pontífice recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján en apenas cuatro días, con celebraciones en cada uno de esos destinos.

La agenda oficial establece que el lunes 9 de noviembre celebrará una misa a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; el martes 10 hará lo propio a las 10 en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba y el miércoles 11 encabezará otra celebración a las 10 frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Para quienes salgan desde Mar del Plata existen alternativas en micro, tren, avión y vehículo particular. Sin embargo, los tiempos de traslado y las características de cada operativo obligan a evaluar cuál es la opción más conveniente.

Las mejores opciones para viajar desde Mar del Plata a Buenos Aires

La primera de las celebraciones será el lunes 9 de noviembre en Palermo. Para llegar desde Mar del Plata, una de las alternativas más utilizadas es el micro de larga distancia. El recorrido entre ambas ciudades demanda aproximadamente cinco horas. Empresas como Flecha Bus, Rutatlántica y Andesmar ofrecen servicios desde la Terminal de Ómnibus marplatense hasta Retiro. En las consultas de pasajes se encontraron tarifas de referencia desde los $35.000, aunque los valores varían según el horario y la categoría del asiento.

Otra posibilidad es el tren de Trenes Argentinos, que conecta Mar del Plata con Plaza Constitución. El servicio mantiene frecuencias modificadas por obras en las vías y cuenta con salidas especiales algunos días de la semana. Las tarifas publicadas parten de los $28.700 en Primera y $34.500 en Pullman.

También existe la posibilidad de viajar en avión. Aerolíneas Argentinas conecta el aeropuerto Astor Piazzolla con Aeroparque mediante vuelos directos de aproximadamente una hora y cinco minutos. Para quienes quieran participar de la misa del lunes, lo recomendable es viajar el domingo 8 y evitar depender de una salida durante la mañana de la celebración.

Quienes viajen en vehículo particular desde Mar del Plata deberán recorrer unos 400 kilómetros por Autovía 2, en un trayecto de entre cuatro horas y media y cinco horas. Sin embargo, el principal inconveniente estará en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires: el operativo de seguridad y los cortes de tránsito previstos en la zona de Palermo podrían generar demoras y obligar a modificar el recorrido habitual, por lo que será importante consultar las restricciones antes de emprender el viaje.

Precauciones para Córdoba y Luján

La segunda celebración tendrá lugar el martes 10 de noviembre en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, donde también está previsto un encuentro con religiosos y seminaristas en la Catedral. Desde Mar del Plata, se puede viajar en micro directo con empresas como Buses LEP y Zenit, en trayectos de entre 13 horas y media y 16 horas, con pasajes relevados desde los $75.390 y $116.500, respectivamente. En avión, no hay vuelos directos regulares para esa fecha, por lo que la alternativa sería viajar con escala en Buenos Aires. En auto, el recorrido supera los 1.000 kilómetros y demanda unas 12 horas de manejo. No hay una conexión ferroviaria directa que permita llegar a tiempo.

La última misa será el miércoles 11 de noviembre a las 10 frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján. Para llegar desde Mar del Plata, hay micros directos de empresas como El Águila y Autotransportes San Juan, con viajes de entre siete horas y media y casi nueve horas. También se puede viajar hasta Retiro y combinar con otro micro o utilizar el tren desde Constitución, con trasbordos en Once y Moreno. En auto, son aproximadamente 476 kilómetros y cuatro horas y 45 minutos de viaje, aunque habrá que tener en cuenta las restricciones del operativo de seguridad.

En ese sentido, los cortes de acceso vehicular a Luján se profundizarán el martes 10 a las 12 y quienes lleguen por las rutas habilitadas deberán continuar a pie hasta los sectores de la celebración. Según el corredor, las caminatas serán de entre 3 y 12 kilómetros. Quienes quieran participar de las actividades previas podrán ingresar a los Patios de Nuestra Señora de Luján desde las 16 del martes, mientras que la vigilia comenzará a las 18 en el Parque San Martín, con propuestas artísticas, gastronómicas y servicios.

Qué conviene saber antes de viajar

Las misas previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján tienen acceso libre, aunque la organización recomienda realizar la inscripción gratuita. Los encuentros con cupos específicos, en cambio, requieren aprobación de la organización.

En Luján, además, será indispensable contemplar los cortes, los controles y las caminatas obligatorias para llegar hasta el lugar de la celebración.