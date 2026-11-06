¿Vuelve el sol?: cómo estará el clima este fin de semana en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una mejora gradual de las condiciones climáticas para este fin de semana largo, marcado por la llegada del papa León XIV a la Argentina. Después de un sábado mayormente nublado, se espera que el sol vuelva durante el domingo.

Según el pronóstico, este sábado comenzará con cielo mayormente nublado, aunque las condiciones irán mejorando con el correr de las horas. Hacia la noche, el cielo estará completamente despejado.

Luego de la alerta amarilla que rigió durante la tarde de este viernes, el fin de semana llegará con temperaturas frescas y algunas mejoras. Para el sábado, el SMN prevé una mínima de 8° y una máxima de 14°. El viento soplará entre 23 y 31 km/h durante gran parte de la jornada, aunque por la tarde se esperan ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Para el domingo, con la llegada del Papa al país, las condiciones serán más favorables. Se espera cielo parcialmente despejado durante toda la jornada y una temperatura máxima de 20°.

En tanto, para el lunes se mantendrían condiciones similares, aunque con un nuevo ascenso de la temperatura, la máxima podría alcanzar los 25°.