Un turista argentino falleció al aterrizar con un ala delta en Río de Janeiro

El ala delta es un planeador ligero sin motor con forma de triángulo que sirve para volar de forma libre utilizando las corrientes de aire.

Un turista argentino de 26 años que vacacionaba en Río de Janeiro, identificado como Adrián Guillermo Arismendi, murió tras sufrir un accidente mientras aterrizaba en ala delta. Producto del mismo también falleció el instructor local Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos (45).

Tras un trayecto iniciado en rampa de Pedra Bonita, un punto de despegue habitual para planeadores, la estructura presentó fallas en la navegación cuando se acercaba el momento del aterrizaje. Según medios locales, a nave redujo su altura por debajo de la trayectoria regular y provocó el choque violento contra un muro de piedra.

El hecho ocurrió el pasado domingo en la playa de São Conrado, cuando la víctima, oriunda de Puerto Deseado, Santa Cruz, realizaba su primer vuelo bajo esta modalidad. Se encontraba en la ciudad brasileña en el marco de un viaje junto a diez amigos.

El aviso a los Bomberos ingresó cerca del mediodía y ambos hombres fueron trasladados en helicóptero al Hospital Municipal Miguel Couto, donde ingresaron en paro cardiorrespiratorio y fallecieron poco después. Tras el accidente, las autoridades dispusieron la suspensión de los vuelos libres en la zona.

El vicepresidente del Club São Conrado de Vuelo Libre, José Bruno Batalha Menescal Filho, informó que el instructor tenía diez años de experiencia y uno de servicio formal tras obtener su certificación. La comisaría de Gávea quedó a cargo de la investigación para determinar las causas del accidente y las condiciones meteorológicas.