Ya se pueden comprar los pasajes de tren para viajar en noviembre

Trenes Argentinos anunció que ya se encuentran disponibles los pasajes de larga distancia para viajar durante noviembre a Mar del Plata, Rosario, Bragado, Junín y Buenos Aires. Además, adelantó que en los próximos días comenzará la venta de boletos para la temporada de verano.

Los tickets pueden adquirirse a través de la página web oficial de Trenes Argentinos (https://webventas.sofse.gob.ar/) o de manera presencial en las estaciones de Retiro, Constitución y Once, así como en las boleterías habilitadas de las estaciones intermedias. El listado completo puede consultarse en el siguiente enlace.

Como novedad, desde este mes se incorpora la posibilidad de pagar los pasajes comprados por internet en 3 y 6 cuotas fijas sin interés, mediante Mercado Pago.

La opción de 3 cuotas estará disponible para compras de entre $60.000 y $120.000, mientras que los importes superiores a $120.000 podrán abonarse en 6 cuotas. En las boleterías, en tanto, se mantendrán las modalidades de pago en efectivo o en un solo pago.

Servicios y Tarifas

Buenos Aires - Mar del Plata

El servicio cuenta con dos frecuencias diarias, aunque los horarios varían según el día de la semana.

De lunes a viernes, las salidas desde Constitución son a las 7:30 (con paradas en todas las estaciones intermedias) y a las 14:17 (únicamente los lunes y viernes). Los sábados, los trenes parten a las 7:32 y 14:32, mientras que los domingos lo hacen a las 7:52 y 14:52, con servicio directo entre la terminal porteña y Mar del Plata.

En cuanto al regreso, las salidas desde la ciudad balnearia son a la 1:11 (únicamente los lunes y viernes) y a las 14:21, de lunes a viernes. Los sábados, los horarios son 1:11 y 14:36, y los domingos, 1:11 y 14:57, con paradas en todas las estaciones intermedias.

La ausencia de servicios los martes, miércoles y jueves responde a las obras que se están realizando en las vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad operacional.

Además, se suma un servicio de refuerzo directo que parte los viernes a las 17:08 desde Constitución y regresa desde Mar del Plata los domingos a las 22:53.

Los valores de los pasajes entre Constitución y Mar del Plata comienzan en $28.700 para primera clase y $34.500 para pullman.

Buenos Aires - Rosario

La conexión cuenta con una frecuencia diaria. El tren parte desde Buenos Aires a las 19:55, mientras que el regreso desde Rosario está previsto para las 4:48.

Las tarifas entre cabeceras presentan dos valores según el día del viaje: entre $13.500 y $14.500 para primera clase, y entre $16.000 y $19.000 para pullman.

Durante el recorrido, el servicio realiza paradas en Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gobernador Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur.

Buenos Aires - Bragado

El tren ofrece tres frecuencias semanales. Desde la estación Once sale los lunes, miércoles y viernes a las 18:35, mientras que desde Bragado parte los mismos días a la 1:50.

Los pasajes tienen tarifas desde $9.700 para primera clase y desde $11.500 para pullman.

El recorrido incluye siete paradas intermedias: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Para consultar el cuadro tarifario completo: Buenos Aires - Bragado.

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Buenos Aires - Junín

La formación cuenta con una frecuencia diaria. Sale desde Retiro a las 18:15 y regresa desde Junín a la 1:10, de lunes a sábados, y a la 1:31 los domingos y feriados.

En este caso, las tarifas varían según el día elegido para viajar y se establecen dos bandas de precios. Los valores pueden consultarse en el cuadro tarifario oficial.

En el trayecto de ida, el tren se detiene en 13 estaciones: José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortinez, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O'Higgins. En el regreso, también incorpora una parada en Sáenz Peña.

Para conocer más detalles sobre horarios, tarifas y recorridos, los pasajeros pueden ingresar al sitio oficial de Trenes Argentinos.