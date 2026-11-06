"Quedamos los tres en patas, afuera y en pijamas": el desesperante momento de una mujer y sus hijos tras el incendio de su casa

Un voraz incendio arrasó este viernes por la mañana con una vivienda de la zona de Los Acantilados. A raíz del hecho, una dotación de bomberos tuvo que acudir al lugar tras un llamado de emergencia, aunque los daños materiales fueron totales.

Quienes estaban en el lugar no resultaron heridos.

En diálogo con 0223, Jesica, la mujer que vivía en la propiedad, contó que el incendio comenzó alrededor de las 10:30, cuando ella y sus hijos se estaban levantando. "Sentimos un ruido de un chispazo, como un cortocircuito, y cuando me voy a fijar, ya había fuego en la parte de arriba, y ya había agarrado la pared y lo que es una cama que está ahí arriba", comentó.

Por el temporal la autobomba tuvo demoras en llegar al lugar, pese a eso el fuego avanzó con rapidez por la estrucura de la propiedad.

El origen del foco ígneo en el interior de la casa, ubicada en la calle 489 entre 24 y 26, aún es materia de investigación. Sin embargo, según el testimonio de la mujer, podría haberse producido por una falla eléctrica dentro de la vivienda. En el momento del hecho, Jesica intentó apagar las primeras llamas, pero el fuego avanzó muy rápido debido a que la estructura de la casa es de madera.

Tras el llamado de emergencia, una autobomba del Cuartel de Bomberos San Patricio acudió al lugar, pero las llamas ya se habían propagado por gran parte de la propiedad.

Una dotación de bomberos de la zona el Puerto asistió para controlar las llamas.

Jesica vive con sus dos hijos, de 2 y 5 años, y los tres perdieron todas sus pertenencias a raíz del incendio. "Yo enseguida lo primero que hice fue abrir la puerta y sacarlos afuera. Y perdimos todo. Todo. Absolutamente todo. Quedamos los tres en patas, afuera y en pijamas", relató la madre de los niños a 0223.

Pese a las pérdidas materiales, ninguna persona resultó gravemente herida y los menores no inhalaron humo. Por su parte, Jesica sufrió una leve quemadura en una mano cuando intentó apagar las primeras llamas.

Quienes puedan colaborar, ya sea con elementos de primera necesidad o ayuda económica, pueden comunicarse con Jesica al 223 691 2510.