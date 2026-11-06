El tierno gesto de una abuelita en Halloween: dejó golosinas en un local para que los retire su nieta

Durante los últimos días de octubre, una abuelita protagonizó una tierna historia cuando se acercó a un local para pedir un inusual favor antes de volver con su nieta.

El hecho fue compartido el martes a través de las redes sociales de una tienda de artículos multifandom y estampas. Con autorización de la familia, las empleadas publicaron el gesto de la mujer, que había ocurrido en el marco de los festejos de Halloween.

Susy, como se llama la protagonista de esta historia, se acercó un día antes de salir a pedir caramelos con su nieta. Con una propuesta tan particular como tierna, les llevó caramelos a las empleadas y les pidió que, al día siguiente cuando Nina pasará disfrazada a preguntar "¿dulce o truco?", se los entregaran.

Al día siguiente, las trabajadoras ya tenían los dulces preparados para recibir a la pequeña y cumplir con el pedido de su abuela.

Pero el gesto no terminó ahí. Las empleadas también quisieron sumarse a la sorpresa y prepararon regalos para Nina y para Susy. "Nos regalaron un momento hermoso y una demostración de lo que es el amor incondicional", compartieron junto al video en las redes sociales.

La historia no tardó en viralizarse y recibió numerosos comentarios de cariño y felicitaciones, tanto para la abuela como para las empleadas del local.

"¡Gracias a todos por acompañarnos en esta hermosa historia! Los amamos y que el amor se expanda y se comparta siempre", destacaron en la publicación.