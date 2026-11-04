Aniversario de la muerte de Bustillo: las obras que marcaron a Mar del Plata

En épocas en las que Mar del Plata estaba consolidada como la ciudad balnearia de la aristocracia, un joven arquitecto comenzó a trazar líneas de la obra que definirá la estética de la ciudad.

De la imaginación de Alejandro Bustillo surgieron el Casino Central, la rambla, el Hotel Provincial y el Palacio Municipal. Cada una respira la impronta Bustillo: monumentalidad clásica, elegancia austera y un equilibrio entre grandiosidad y paisaje.

Alejandro Cristóbal Bustillo nació el 18 de marzo de 1889 en Buenos Aires, en el seno de una familia patricia. Hermano del jurista y ministro Exequiel Bustillo y del pintor y diplomático Raúl Bustillo, creció en un entorno donde la cultura, la política y el arte formaban parte del día a día. Estudió en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, donde se graduó en 1914. Su formación se nutrió del clasicismo europeo, pero pronto desarrolló un estilo propio: monumental, simétrico y solemne, siempre profundamente ligado al paisaje natural.

Las obras en Mar del Plata

El Casino Central forma parte del gran conjunto urbano que Bustillo proyectó sobre la Rambla de Mar del Plata. El edificio, de líneas severas y monumentalidad clásica, se integra visualmente al Hotel Provincial, con el que comparte materiales, proporciones y ritmo de fachada. El Casino no solo redefinió la imagen de la ciudad balnearia, sino que se consolidó como un referente del entretenimiento y la vida urbana. Su gran salón de juego, galerías y terrazas abiertas al mar acompañan la actividad pública de Mar del Plata desde hace más de 80 años.

El Casino Central fue inaugurado oficialmente el 22 de diciembre de 1939 y, junto al Hotel Provincial, definió el perfil urbano de la ciudad. Bustillo diseñó un edificio monumental, de líneas simétricas y gran escala, que se integra armónicamente con la Rambla y el frente marítimo. Desde su apertura, se convirtió en un punto neurálgico para eventos, espectáculos y reuniones.

Por sus salones y terrazas desfilaron figuras del espectáculo, la política y la cultura argentina. Hoy, el Casino continúa en funcionamiento, preservando su carácter emblemático y su relevancia dentro de la vida turística y nocturna de Mar del Plata.

Hotel Provincial

Inaugurado en 1952, el Hotel Provincial complementa y potencia al Casino Central, formando parte del gran conjunto urbano de la Rambla. Con una arquitectura imponente de inspiración francesa, el edificio cuenta con un gran patio central, salones de recepción y habitaciones orientadas al frente marítimo. Bustillo diseñó no solo el hotel, sino también el entorno urbano, consolidando el perfil moderno de Mar del Plata como ciudad turística de alcance internacional.

El Provincial fue el broche de oro del proyecto costero de Bustillo en Mar del Plata. Sus patios internos, amplios salones y fachada monumental lo convirtieron en sede de convenciones, congresos y temporadas estivales que marcaron la vida social de la ciudad y del país.

Palacio Municipal

Ubicado en Av Luro e Hipólito Irigoyen, el Palacio Municipal fue proyectado en 1938 e inaugurado el 22 de diciembre de 1939 como parte del plan de remodelación urbana impulsado a fines de la década de 1930 para posicionar a Mar del Plata como el centro turístico principal del país.

El Palacio Comunal tiene la particularidad de haber sido ejecutado por el constructor Luis Falcone, que es el único que figura en la fachada debido a diferencias y desavenencias de Bustillo con el entonces intendente José Camusso sobre detalles de la construcción.

Se trata de un edificio inspirado en la arquitectura florentina del siglo XVI, que toma referencias directas del Palazzo Vecchio de Florencia y se distingue por su fachada sobria y austera revestida en piedra, estructurada en cuatro niveles y un subsuelo en torno a un gran hall central de doble altura.

Además, posee una imponente torre mirador de 40 metros de altura, coronada por el primer reloj con tecnología automática que tuvo Mar del Plata

Bustillo supo combinar el racionalismo, el neocolonial y el art déco, y muchas de sus creaciones fueron declaradas Monumento Histórico Nacional por el Estado argentino, a través de decretos del Poder Ejecutivo Nacional y resoluciones de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Murió en Buenos Aires el 3 de noviembre de 1982, a los 95 años, por causas naturales. Dejó una obra magnífica que se convirtió en parte de los lugares emblemáticos y de las postales más representativas de ciudades y paisajes del país.