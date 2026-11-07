Se llevó unos lentes sin pagar, lo fueron a buscar y terminó golpeando a una mujer con una manopla

Habría sacado una manopla metálica de su campera e intentado golpear a la mujer, lo que desencadenó una pelea con su esposo.

Un hombre fue aprehendido en la tarde del viernes en Batán, luego de amenazar a una pareja con una manopla de hierro durante una discusión en el interior de un comercio.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calle 136 y colectora, en Batán, donde personal del Comando de Patrullas Sur intervino tras recibir una alerta por un enfrentamiento entre varias personas.

Al llegar, los efectivos encontraron a un grupo de unas diez personas frente al establecimiento y entrevistaron a un hombre de 37 años y a su esposa, quienes explicaron el motivo de la pelea.

Según relataron, el día anterior habían acordado con el ahora detenido la venta de unos lentes de contacto marca Novas, color miel. Sin embargo, el hombre se habría retirado con el producto sin abonarlo.

Luego de localizar su domicilio, la pareja se acercó al comercio para reclamar el pago. En ese contexto, el acusado habría sacado una manopla metálica de su campera e intentado golpear a la mujer, lo que desencadenó una pelea con su esposo.

Ante la situación, la Policía intervino y retiró al sospechoso del local. Durante el procedimiento, los efectivos constataron que tenía una manopla de hierro en la mano derecha, que fue secuestrada.

En una primera instancia intervino la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la doctora Baqueiro, que dispuso la aprehensión del hombre por los delitos de amenazas calificadas y hurto, además del traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Posteriormente, tomó intervención la UFI N° 10, a cargo del doctor Bruna, que modificó la calificación a estafa y ordenó que el imputado entregara voluntariamente los lentes de contacto a la víctima.