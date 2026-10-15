Amenazó con prender fuego la casa del vecino
Tiene 36 años. Lo allanaron en Playa Serena. Secuestraron armas, municiones, celulares y marihuana.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Dos allanamientos simultáneos en Playa Serena, ordenados por la Justicia en una causa por amenazas, terminaron con la aprehensión de un hombre de 36 años y el secuestro de armas, municiones, celulares y marihuana.
La investigación a cargo del fiscal Paulo Cubas surgió luego de que una persona denunciara que un vecino había amenazado con incendiarle la casa y le había dicho que tenía armas de fuego en su poder.
Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados en la calle 437 al 1100. Allí redujeron al sujeto, que opuso resistencia al procedimiento e intentó evadirse. En ese lugar se secuestraron ramas secas de marihuana, un envoltorio con la misma sustancia y tres celulares.
En el segundo domicilio incautaron un revólver calibre 22, cinco municiones y una vaina servida del mismo calibre, además de 24 gramos de una sustancia que dio positivo para cocaína, 106 gramos de cogollos de marihuana y dos bolsas con hojas secas de cannabis que totalizaron 206 gramos. También secuestraron distintos elementos de corte y pesaje, entre ellos bicarbonato, una cuchara, una tijera y dos balanzas de precisión.
El imputado cuenta con antecedentes por encubrimiento, tentativa de hurto de energía eléctrica, tentativa de robo, infracción a la Ley 11.929, resistencia a la autoridad y amenazas en el ámbito familiar, registrados entre 2009 y 2023.
El fiscal Paulo Cubas, a cargo de la Unidad Funcional de Intervención Temprana en Violencia en la Familia y de Género, dispuso la aprehensión del hombre por resistencia a la autoridad y lo notificó de la formación de una causa por amenazas agravadas.
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