Amenazó con prender fuego la casa del vecino

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados en la calle 437 al 1100.

Dos allanamientos simultáneos en Playa Serena, ordenados por la Justicia en una causa por amenazas, terminaron con la aprehensión de un hombre de 36 años y el secuestro de armas, municiones, celulares y marihuana.

La investigación a cargo del fiscal Paulo Cubas surgió luego de que una persona denunciara que un vecino había amenazado con incendiarle la casa y le había dicho que tenía armas de fuego en su poder.

Los procedimientos se llevaron a cabo en dos domicilios ubicados en la calle 437 al 1100. Allí redujeron al sujeto, que opuso resistencia al procedimiento e intentó evadirse. En ese lugar se secuestraron ramas secas de marihuana, un envoltorio con la misma sustancia y tres celulares.

En el segundo domicilio incautaron un revólver calibre 22, cinco municiones y una vaina servida del mismo calibre, además de 24 gramos de una sustancia que dio positivo para cocaína, 106 gramos de cogollos de marihuana y dos bolsas con hojas secas de cannabis que totalizaron 206 gramos. También secuestraron distintos elementos de corte y pesaje, entre ellos bicarbonato, una cuchara, una tijera y dos balanzas de precisión.

El imputado cuenta con antecedentes por encubrimiento, tentativa de hurto de energía eléctrica, tentativa de robo, infracción a la Ley 11.929, resistencia a la autoridad y amenazas en el ámbito familiar, registrados entre 2009 y 2023.

El fiscal Paulo Cubas, a cargo de la Unidad Funcional de Intervención Temprana en Violencia en la Familia y de Género, dispuso la aprehensión del hombre por resistencia a la autoridad y lo notificó de la formación de una causa por amenazas agravadas.