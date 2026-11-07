Agredió a la pareja y amenazó a la policía

Se dispuso la formación de actuaciones por lesiones agravadas y amenazas, el secuestro del rodado.

Un hombre de 34 años fue demorado el sábado a la madrugada luego de protagonizar un episodio de violencia contra una mujer en la zona de Ayolas y Alejandro Korn y amenazar a la policía.

El procedimiento se inició a partir de dos llamados al sistema de emergencias 911 que alertaron sobre una discusión de pareja en inmediaciones de calle Magallanes al 4300 y 4500. Personal del Comando de Patrullas Sur acudió al lugar y localizó a ambos involucrados junto a un automóvil Fiat Palio.

"La mujer se encontraba llorando y atravesando una crisis de nervios, mientras que el hombre mantenía una actitud violenta", informaron autoridades policiales.

Los efectivos intervinieron para separar a las partes y contener a la víctima. Durante el procedimiento el hombre profirió amenazas contra el personal policial y debió ser reducido.

La mujer fue trasladada a Comisaría Tercera para radicar la correspondiente denuncia, mientras que el vehículo utilizado por el imputado fue secuestrado y trasladado a la dependencia donde se realizaron las correspondientes actuaciones.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de actuaciones por lesiones agravadas y amenazas, el secuestro del rodado y el traslado del imputado a Tribunales.