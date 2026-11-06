Cayó de una terraza y hoy depende de su silla de ruedas: Tamara busca ayuda para seguir vendiendo en la calle

Lanzaron una campaña solidaria para reunir donaciones destinadas a Tamara Rodríguez, una mujer que necesita recaudar fondos para cambiar las baterías y el cargador de su silla de ruedas eléctrica. Además, el dinero le permitiría afrontar algunos gastos cotidianos, ya que actualmente tiene dificultades para trasladarse y depende de las condiciones climáticas para salir a trabajar.

Tamara vivía en el centro de Mar del Plata, pero se quedó sin alquiler con la llegada de la temporada de verano y fue recibida en una casa terapéutica de Punta Mogotes. Conoció el lugar porque suele trabajar en la zona, donde vende medias, sahumerios, materos, bolsos y otros productos en la puerta de un almacén ubicado en Puán y Giacobini, donde la pueden ubicar.

Las donaciones para ayudar a la mujer se pueden realizar mediante el alias "Tama.felo23".

Tiempo atrás, una familia le donó una silla de ruedas eléctrica con comando de botón y, mediante distintas rifas, consiguió reunir el dinero para comprar los demás elementos que necesitaba. Sin embargo, por un error, adquirió una batería que no era compatible con el dispositivo, que apenas le duró dos meses y terminó dañando también el cargador.

Por ese motivo, la mujer necesita volver a poner en funcionamiento su silla eléctrica, la que utiliza después de la gravísima lesión cervical que sufrió hace seis años al caer de una terraza, que afectó su médula espinal y comprometió su movilidad desde el cuello hacia abajo. La discapacidad también le provocó dificultades para utilizar las manos, por lo que necesita un dispositivo adaptado a sus posibilidades.

La silla de ruedas eléctrica a la que anhela regresar para facilitar su movilidad.

"Me dijeron que no me iba a levantar más de la cama. Eran tantas las ganas que tenía de rehabilitarme que el director del hospital me trasladó a una clínica privada por medio de un convenio. Ahí me levanté, después de seis meses con electrodos y máquinas. Hoy me puedo parar, pero no tengo equilibrio para caminar ni fuerza en las manos", explicó.

Actualmente utiliza una silla de ruedas deportiva que, si bien le permite desplazarse, no le brinda la misma autonomía que la eléctrica, con la que puede trasladarse sin depender de otras personas. En cambio, para movilizarse debe recurrir al transporte público, cuyas unidades no siempre están adaptadas, o a aplicaciones de transporte, que representan un gasto importante.

Tamara necesita de la ayuda de la comunidad para volver a usar su silla de ruedas eléctrica.

"Con la eléctrica no tengo que esperar a nadie, voy al mismo paso que cualquier persona, es como caminar y puedo ir por la calle", destacó Tamara, quien adelantó que este jueves estará vendiendo banderas durante la previa del partido entre Aldosivi y River, que se disputará a las 15 en el estadio José María Minella.

Cómo ayudar a Tamara

Para volver a utilizar su silla de ruedas eléctrica, necesita comprar dos baterías, que cuestan $550.000 cada una, y un cargador de $250.000. Por ese motivo, impulsaron una colecta solidaria para reunir los fondos necesarios. Quienes quieran colaborar pueden realizar una transferencia al alias Tama.fele23 o comunicarse con Karina, su amiga, al teléfono 2236724098.