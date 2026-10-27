Alerta jubilados: suspenden turnos, postergan estudios y cambian las reglas en PAMI

El reciente cambio en la modalidad de pago impuesto por el PAMI generó una ola de cancelaciones de turnos, reprogramaciones de estudios diagnósticos y severas demoras que ya se extienden hasta el primer trimestre de 2027. La medida, que entró en vigencia el pasado 1 de octubre, reemplazó la autorización previa de prestaciones por un esquema de pago por cápita fija mensual a los centros médicos. La reestructuración de la obra social impacta de manera directa en Mar del Plata, una ciudad con una de las poblaciones de adultos mayores más elevadas del país.

Cuáles son los nuevos cambios que implementó PAMI

Las clínicas y centros de diagnóstico afiliados en la ciudad balnearia denunciaron que el nuevo sistema congela los fondos recibidos mientras la demanda de atención continúa en aumento. Bajo este parámetro, las instituciones de salud deben distribuir un monto fijo entre un volumen creciente de afiliados, lo que reduce el margen de cobertura efectiva por cada estudio médico. La distorsión presupuestaria llevó a que diversos prestadores suspendieran la agenda de turnos para prácticas de alta complejidad y estudios oncológicos, como las tomografías por emisión de positrones.

El nuevo sistema puede congelar los fondos recibidos.

A la par del conflicto por la postergación de los turnos médicos, el organismo modificó las pautas para el padrón de afiliados y la asignación del médico de cabecera. La selección inicial del profesional se limita a tres opciones según la disponibilidad prestacional del sistema, o bien se ejecuta de forma automática. Quienes soliciten el cambio de médico entre el primer día y el día 20 de cada mes verán reflejado el traspaso al mes siguiente, mientras que las gestiones iniciadas con posterioridad al 21 de cada mes recién impactarán en la cartilla durante el mes subsiguiente.

En el ámbito farmacéutico, la entidad implementó un procedimiento digital para el retiro de remedios en farmacias marplatenses mediante la presentación del documento nacional de identidad y la credencial digital que genera un código token dinámico. A pesar de la incorporación del sistema móvil, la tarjeta física tradicional mantendrá su vigencia plena hasta el 30 de junio de 2027. En cuanto a los esquemas de financiamiento, la cobertura abarca el 100% en terapias de alta complejidad y tratamientos oncológicos, entre el 58% por ciento para patologías crónicas, y un 40% para medicamentos de uso eventual.

Ahora hay un procedimiento virtual para recibir medicamentos.

El panorama asistencial se agrava en un contexto económico en el que el haber mínimo de jubilación alcanzó los 435.749 pesos, cifra que asciende a 505.749 pesos con la inclusión del bono extraordinario de 70 mil pesos. La incapacidad de absorción de gastos de salud por la vía privada deja a miles de jubilados marplatenses a la espera de resoluciones judiciales o administrativas para acceder a cirugías e intervenciones programadas. La acumulación de expedientes por falta de cobertura médica mantiene en alerta al sector pasivo de la ciudad frente a la falta de respuestas inmediatas.