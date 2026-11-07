Boca, Argentinos y Central definen la Tabla Anual: qué necesita cada uno para ser campeón
Apasionante jornada en el fútbol argentino, con tres partidos en simultaneo para consagrar el primer campeón del semestre. El "xeneize" es el único que, virtualmente, depende de sí mismo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El fútbol argentino vivirá una definición apasionante este sábado por la tarde, cuando se de a conocer al Campeón de Liga por Tabla Anual entre Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.
Los encuentros de los tres equipos se llevarán a cabo en simultáneo, a las 17.30, y todo puede ir cambiando de acuerdo a los resultados.
Boca, el único que depende de sí mismo, recibirá a Defensa y Justicia, mientras que Argentinos Juniors hará lo propio con Huracán y Rosario Central con Estudiantes de Río Cuarto.
Qué necesita cada uno para ser campeón
Boca: 60 puntos (+22 diferencia de gol)
Si gana se consagra.
Si empata necesita que Argentinos y Central no ganen
Si pierde necesita que Argentinos pierda y Central no gane
Argentinos Juniors: 60 puntos (+12 diferencia de gol)
Tiene que ganar y que Boca no lo haga.
Si empata, necesita que Boca pierda y central no gane.
Si Boca gana, tiene que ganar por más de 10 goles a Huracán
Si pierde no tiene chances.
Rosario Central: 59 puntos (+16 diferencia de gol)
Sólo le sirve ganar y esperar. Necesita que Boca y Argentinos no lo hagan. Es lo único que lo coronaría
Temas
Lo más
leído