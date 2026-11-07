Boca, Argentinos y Central definen la Tabla Anual: qué necesita cada uno para ser campeón

El nuevo trofeo de la Tabla Anual espera por su dueño.

El fútbol argentino vivirá una definición apasionante este sábado por la tarde, cuando se de a conocer al Campeón de Liga por Tabla Anual entre Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central.

Los encuentros de los tres equipos se llevarán a cabo en simultáneo, a las 17.30, y todo puede ir cambiando de acuerdo a los resultados.

Boca, el único que depende de sí mismo, recibirá a Defensa y Justicia, mientras que Argentinos Juniors hará lo propio con Huracán y Rosario Central con Estudiantes de Río Cuarto.

Qué necesita cada uno para ser campeón

Boca: 60 puntos (+22 diferencia de gol)

Si gana se consagra.

Si empata necesita que Argentinos y Central no ganen

Si pierde necesita que Argentinos pierda y Central no gane

Argentinos Juniors: 60 puntos (+12 diferencia de gol)

Tiene que ganar y que Boca no lo haga.

Si empata, necesita que Boca pierda y central no gane.

Si Boca gana, tiene que ganar por más de 10 goles a Huracán

Si pierde no tiene chances.

Rosario Central: 59 puntos (+16 diferencia de gol)

Sólo le sirve ganar y esperar. Necesita que Boca y Argentinos no lo hagan. Es lo único que lo coronaría