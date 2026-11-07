¿Cuándo sale el sol este fin de semana?: así estará el clima en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con temperaturas frescas y ráfagas de hasta 50 km/h. Para el domingo se espera una mejora de las condiciones.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El fin de semana comenzó con condiciones climáticas estables en Mar del Plata y se espera que el buen tiempo se mantenga durante las próximas horas. La jornada tendrá algunas nubes, viento del sur y una temperatura máxima de 14 grados.
Durante la mañana de este sábado, la ciudad comenzó con cielo mayormente nublado y una temperatura de 11,1 grados. La humedad se ubicó en el 65% y el viento sopló del sector sur a 32 km/h.
De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 14°. Por la mañana se espera cielo algo nublado, mientras que durante la tarde estará ligeramente nublado. Hacia la noche, las condiciones mejorarán y el cielo estará despejado.
En cuanto al viento, soplará del sector sur entre 23 y 31 km/h durante gran parte del día. Sin embargo, durante la mañana se esperan las ráfagas más intensas, que podrían alcanzar los 50 km/h.
Para el domingo, las condiciones serán más agradables, con una temperatura mínima de 6° y una máxima de 20°. Se espera cielo despejado durante la mañana y ligeramente nublado por la tarde, con vientos del sector sur de hasta 22 km/h.
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