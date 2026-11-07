¿Cuándo sale el sol este fin de semana?: así estará el clima en Mar del Plata

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 50 km/h durante las primeras horas del sábado.

El fin de semana comenzó con condiciones climáticas estables en Mar del Plata y se espera que el buen tiempo se mantenga durante las próximas horas. La jornada tendrá algunas nubes, viento del sur y una temperatura máxima de 14 grados.

No hay probabilidades de lluvia para ninguna de las dos jornadas del fin de semana.

Durante la mañana de este sábado, la ciudad comenzó con cielo mayormente nublado y una temperatura de 11,1 grados. La humedad se ubicó en el 65% y el viento sopló del sector sur a 32 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas que oscilarán entre los 8 y los 14 grados.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 14°. Por la mañana se espera cielo algo nublado, mientras que durante la tarde estará ligeramente nublado. Hacia la noche, las condiciones mejorarán y el cielo estará despejado.

El domingo comenzará con cielo despejado y algunas nubes aparecerán durante la tarde.

En cuanto al viento, soplará del sector sur entre 23 y 31 km/h durante gran parte del día. Sin embargo, durante la mañana se esperan las ráfagas más intensas, que podrían alcanzar los 50 km/h.

Para el domingo, las condiciones serán más agradables, con una temperatura mínima de 6° y una máxima de 20°. Se espera cielo despejado durante la mañana y ligeramente nublado por la tarde, con vientos del sector sur de hasta 22 km/h.