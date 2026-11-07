Quedó abajo del micro: fuerte choque en el paseo Jesús Galíndez con heridos

Un fuerte choque entre un auto y un micro de larga distancia generó preocupación entre los vecinos de la zona, durante la mañana de este sábado en Mar del Plata.

El accidente ocurrió cerca de las 6:30, en el paseo Jesús de Galíndez. Como consecuencia del impacto, una mujer y una menor que viajaban en el vehículo sufrieron heridas y fueron trasladadas a un centro de salud.

El impacto se produjo a la altura de la calle Mendoza por el paseo Jesús Galindez, cuando un automóvil chocó desde atrás contra el colectivo que se encontraba estacionado. Producto de la colisión, la parte delantera del vehículo, en el que viajaban una madre y su hija, quedó prácticamente debajo de la parte trasera del micro y se activaron los airbags.

Al lugar acudió personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) para asistir a los involucrados.

En cuanto a las víctimas, la mujer de 35 años sufrió una fractura expuesta en un miembro inferior y un traumatismo de tórax producto del impacto. La menor también presentó una fractura expuesta y ambas fueron trasladadas por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi).

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el accidente.