Amenazó a la ex y los hijos: lo detuvieron y secuestraron varias armas
El hombre de 34 años había sido denunciado en dos oportunidades. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
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Un hombre de 34 años acusado de amenazar en un par de oportunidades a la ex pareja y los hijos que tuvieron en común fue aprehendido este jueves por personal policial y quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Las actuaciones se iniciaron en agosto a partir de las denuncias de una mujer de 39 años, quien manifestó haber recibido reiteradas amenazas por parte de su expareja, con quien mantuvo una relación durante aproximadamente quince años. y tiene cuatro hijos en común.
A fines de octubre la víctima volvió a recibir amenazas de muerte, esta vez dirigidas también hacia sus hijos. Según consta en las actuaciones, el hombre habría exhibido un arma de fuego y proferido amenazas, retirándose luego hacia su domicilio ante la presencia policial.
A partir de las tareas investigativas, vigilancias discretas y declaraciones testimoniales, el personal de la comisaría decimoquinta llevó adelante las dos órdenes de allanamiento otorgadas por el Juzgado de Garantías Nº 5 en viviendas ubicadas en Los Duraznos al 2900 y Los Helechos al 5000.
En el primer objetivo se hizo efectiva la detención del investigado y se secuestraron tres celulares y dos réplicas de armas de fuego mientras que en el segundo incautaron una escopeta calibre 12/70 con la culata recortada, 17 cartuchos del mismo calibre, un arma de fabricación casera adaptada para municiones calibre .22 y ocho municiones calibre .22 corto.
El fiscal Paulo Cubas avaló los secuestros y dispuso que el detenido fuera trasladado y alojado en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.
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