Atacó y amenazó de muerte a la pareja con un cuchillo

Un llamado al 911 que denunció un conflicto de violencia familiar permitió aprehender al sujeto de 24 años que armado con un cuchillo, golpeó y amenazó a la pareja.

El hecho ocurrió durante la noche del miércoles en una vivienda del barrio Fray Luis Beltrán y fue personal del Comando de Patrullas Norte el que arribó al lugar tras el aviso de la Central de Atención Telefónica de Emergencias.

Los efectivos fueron interceptados por un joven de 21 años quien manifestó que en el interior de la vivienda se encontraban su madre, su hermano y la pareja de su madre, quien estaría armado con un cuchillo y manteniendo una actitud agresiva.

El hecho ocurrió el miércoles en el barrio Fray Luis Beltrán.

"Desde el exterior, el personal policial escuchó los pedidos de auxilio de una mujer, por lo que, ante la urgencia de la situación, ingresó al inmueble y logró reducir al agresor", informaron autoridades policiales.

La víctima, una mujer de 47 años, relató que mantenía una relación de pareja con el hombre que momentos antes había regresado al domicilio profiriendo insultos y amenazas de muerte, mientras portaba un cuchillo. Según su declaración, también había agredido físicamente a ella -que presentaba distintas lesiones- y amenazado a sus hijos quienes intervinieron para defenderla.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Ana María Caro dispuso la formación de actuaciones por lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y amenazas agravadas y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.