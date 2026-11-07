A Norte se le escapó el triunfo pero vuelve de Olavarría con un resultado positivo

El toque de taco de Ordozgoiti para empatar el partido y dejar a Norte con un sabor agridulce en Olavarría. (Foto: Andrés Arouxet / Verte TV)

Más allá del 1 a 1 final, Deportivo Norte vuelve de Olavarría con mejores sensaciones que su rival y sabiendo que el próximo fin de semana puede meter en la final de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur, asegurarse un lugar en el próximo Torneo Federal B y quedar a solo dos instancias del Federal A. El aurinegro fue más que Racing y los tres puntos se le escaparon a 15' del final con un gol que generó polémica que una cámara pareció aclarar.

El primer tiempo fue todo de los de Mauricio Di Martino, que merecieron llegar al vestuario con algo más que un gol de ventaja. Se paró de igual a igual pese a la localía, combatió los embates del local que estaban más apoyados en lo emocional que en lo futbolístico y tomó el control del juego. Y se puso en ventaja con un penal a los 33'. Astiz, que había tenido el primero con un cabezazo que tapó Vivas, fue desacomodado en el aire, se dejó caer y Gutiérrez compró. El exCírculo hizo su parte y canjeó por gol con un remate fuerte, al medio del arco.

Antes del final del primer tiempo, otra vez el "9" tuvo la chance, la quitó la pelota al otamendino Sebastián Álvarez, quedó mano a mano con Vivas, pero esta vez ganó el arquero que lo adivinó y estirpó la pelota.

El complemento arrancó movido y caliente. Con el empuje de la gente, Racing fue, intentó llevarlo por delante y la expulsión de Enzo Fredes en Norte parecía encaminarlo. Sin embargo, rápidamente se tiró mal Santiago Izaguirre y también se fue al vestuario por doble amarilla.

El partido estaba planchado y todo convenía a la visita, que veía como pasaban los minutos. Hasta que Quimey Marín levantó un centro desde la izquierda, pareció peinar Mujica y Ordozgoiti, en clara posición adelantada, definió perfecto de taco, por entre las piernas de Rodríguez. Sin embargo, una imagen muestra que el exVilla Mitre no llegó a tocar y se la acomodó con el cuerpo un defensor marplatense para que el capitán "chaira", que había ingresado un ratito antes, improvisara de manera perfecta para la igualdad.

Todo en tablas para la revancha, con la sensación de que Deportivo Norte está mejor parado y puede tranquilamente sellar su clasificación en el "Carlos Horacio Miori", a la vera de la ruta 2.



