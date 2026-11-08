El Papa León XIV llegó a la tierra de Francisco y fue recibido por Milei

El presidente recibió este domingo al Papa León XIV en su llegada a la Argentina.

Después de su paso por Uruguay y en el marco de su gira por Sudamerica, el Papa León XIV arribó este domingo 8 de noviembre alrededor de las 16:33 a la Argentina. En Aeroparque, lo aguardó el presidente Javier Milei para su primer encuentro.

Tras pisar suelo argentino, una banda militar le dio la bienvenida al Sumo Pontífice y junto al mandatario oyeron el Himno Nacional Argentino. Además, seguido a su arribo se trasladó al Monumento a San Martín para ser homenajeado y luego será recibido por el jefe de Estado en Casa Rosada. También le otorgarán la llave de la Ciudad por parte del jefe de Gobierno porteño.

La agenda continuará con un encuentro con autoridades, representantes de distintos sectores de la sociedad y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad. La visita del obispo de Roma se extenderá hasta el miércoles e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Así fue el primer saludo del Papa al llegar al país, a las 16:33 de este domingo.

La agenda completa del Papa

Lunes 9 de noviembre: la misa central en el Monumento de los Españoles

El lunes será uno de los días más importantes de su paso por el país. León XIV comenzará la jornada en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y después regresará a la Ciudad de Buenos Aires para encabezar una misa multitudinaria en Palermo.

La celebración religiosa tendrá lugar en el Monumento de los Españoles, uno de los puntos centrales del recorrido papal.

El cronograma previsto es el siguiente:

9:15 : visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole.

: visita al personal y a los residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. 11:30 : santa misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

: santa misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. 16:10 : encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). 17:30 : reunión con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

: reunión con líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. 18:45 : celebración de vísperas con obispos y equipos sinodales de la Argentina en la Catedral Metropolitana.

: celebración de vísperas con obispos y equipos sinodales de la Argentina en la Catedral Metropolitana. 19:45 : cena con los obispos en la residencia del Arzobispado.

La misa de las 11:30 será uno de los acontecimientos centrales de la visita y se espera una importante convocatoria de fieles en los alrededores del Monumento de los Españoles.

Martes 10 de noviembre: el Papa viajará a Córdoba y tendrá una vigilia con jóvenes

La segunda jornada de actividades en la Argentina comenzará temprano con un vuelo hacia Córdoba. Allí, encabezará una misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia. Por la tarde regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en Palermo.

Estos son los horarios de la agenda:

7:30 : vuelo desde Buenos Aires hacia Córdoba.

: vuelo desde Buenos Aires hacia Córdoba. 9:00 : llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella.

: llegada al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. 10:00 : santa misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar.

: santa misa en los terrenos de la Escuela de Aviación Militar. 15:15 : encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

: encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. 16:55 : vuelo de regreso a Buenos Aires.

: vuelo de regreso a Buenos Aires. 18:10 : llegada al Aeroparque Jorge Newbery.

: llegada al Aeroparque Jorge Newbery. 20:15 : vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

La vigilia será otro de los momentos de mayor convocatoria popular. El encuentro reunirá a jóvenes de distintas diócesis y comunidades religiosas.

Miércoles 11 de noviembre: misa en Luján y despedida del Papa

El último día de la visita comenzará con una actividad en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Luego, la máxima autoridad de la iglesia católica viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales santuarios religiosos del país.

Después de la celebración, se realizará la ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza. Desde allí, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por Sudamérica.

El cronograma será el siguiente:

8:00 : visita al personal y a los internos del Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

: visita al personal y a los internos del Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. 10:00 : santa misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

: santa misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. 13:30 : ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

: ceremonia oficial de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. 14:00 : vuelo hacia Lima, Perú.

La misa frente a la Basílica será el último gran encuentro religioso de León XIV en la Argentina antes de continuar su viaje por la región.