Detuvieron a un joven que se hizo pasar por bombero para infiltrarse en el escenario donde estará el Papa

Fue interceptado durante el megaoperativo de seguridad organizado en Palermo por la visita del Sumo Pontífice.

Un joven de 27 años fue detenido en el barrio porteño de Palermo luego de hacerse pasar por bombero voluntario y presentar documentación falsa para circular en las inmediaciones del escenario central donde estará el papa León XIV, en el marco del operativo de seguridad organizado por su visita a la Argentina.

Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso aseguró pertenecer al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha y llevaba una autorización de circulación apócrifa. Además, se movilizaba en una moto con una patente que simulaba corresponder a un vehículo oficial y tenía en su poder cuatro equipos de comunicación y distintas credenciales.

El procedimiento se realizó a pocos metros del escenario principal dispuesto para la misa que encabezará el Sumo Pontífice y tras detectar las irregularidades, los efectivos procedieron a detenerlo y secuestraron el rodado.

En la causa intervino el Juzgado Federal N° 1, a cargo de la jueza María Servini, que dispuso que el joven permanezca detenido e incomunicado, acusado de falsificación de documento público e intimidación pública.

El detenido quiso engañar a las autoridades con un vehículo que simulaba ser oficial.

El megaoperativo por la visita del Papa

La detención se produjo en medio del amplio despliegue de seguridad organizado en Palermo por la llegada de León XIV. El operativo contempla la participación de más de 15.000 policías de la Ciudad, junto con efectivos de fuerzas federales, agentes de tránsito, bomberos y personal del Same.

Para la misa prevista de este lunes, las autoridades porteñas dispondrán de 195 bomberos, 132 cadetes y 28 ambulancias. También se establecerán controles en los accesos y una cápsula de seguridad que acompañará los traslados del Papa.

Detuvieron a otro hombre por amenazas al Papa

En otro procedimiento vinculado con la seguridad de la visita papal, un hombre de 49 años fue detenido en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, acusado de amenazar de muerte al líder católico antes de su llegada al país.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima y permitió identificar al sospechoso en menos de 24 horas. Según trascendió, se trata de un obrero que fue localizado después de una serie de tareas de inteligencia que incluyeron el análisis de información en internet, vigilancias e intervenciones telefónicas. Además, los investigadores también utilizaron tecnología para rastrear en tiempo real el teléfono celular desde el que presuntamente se enviaron las amenazas.

La causa quedó a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría Penal N° 2.