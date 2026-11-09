Fue uno de los alfajores más famosos de Mar del Plata y desapareció sin dejar rastro

Los alfajores Baby fueron durante décadas una de las marcas recordadas de Mar del Plata. Llegaron a tener locales en distintos puntos de la ciudad y una fábrica propia, en una época en la que la producción artesanal de alfajores comenzaba a expandirse junto con el crecimiento turístico. Su publicidad más reconocida mostraba a una bebé acompañada por un perro, con una de sus manos dentro de una pecera. Sin embargo, después de atravesar incendios y cambios de propietarios, la empresa desapareció: la fábrica cerró en 1974.

Qué fue de los alfajores Baby en Mar del Plata

La marca fue creada por Niceto Rodríguez Armayor y comenzó a producirse en la ciudad a mediados de la década del 40. Su desarrollo coincidió con una etapa de expansión de la actividad alfajorera en la ciudad, cuando surgieron distintos emprendimientos que buscaban instalar sus productos entre los vecinos y los turistas. Baby logró consolidarse y ampliar su presencia comercial, hasta convertirse en uno de los nombres que todavía recuerdan quienes conocieron aquella época.

La imagen del bebé y el perro quedó en la memoria colectiva.

Uno de los rasgos más particulares de la empresa fue su identidad publicitaria. La imagen de una bebé junto a un perro, con la mano dentro de una pecera, se convirtió en el emblema de los alfajores y llegó a tener una presencia destacada en la cartelería de la ciudad. Una reproducción de ese aviso, publicada en una guía telefónica de 1954, permite recuperar parte de la estética con la que la marca buscaba atraer a sus clientes. También quedaron registros de sus distintos puntos de venta, entre ellos locales en avenida Independencia, Alberti y San Martín.

Durante los años 60, Baby contaba con una fábrica en avenida Colón 3032. El establecimiento fue escenario de un incendio que quedó entre los episodios más recordados de la historia de la empresa. A ese contratiempo se sumaron otros problemas empresariales y cambios de propietarios que afectaron la continuidad del negocio. Aunque no hay información pública suficiente para reconstruir en detalle cada una de esas dificultades, la sucesión de episodios terminó debilitando a una marca que había conseguido una importante presencia en Mar del Plata.

Los Baby supieron ser referencia en toda Mar del Plata.

Finalmente, la fábrica cerró sus puertas en 1974 y los alfajores Baby dejaron de producirse. Su desaparición marcó el final de uno de los emprendimientos que formaron parte de la primera etapa de expansión de la industria alfajorera marplatense, junto con otros nombres históricos como Gran Casino, Trassens y Balcarce. Décadas después, la marca todavía aparece en publicidades antiguas y en los recuerdos de quienes la conocieron, como parte de una época en la que varias empresas locales buscaban ganarse un lugar entre los sabores más representativos de la ciudad.