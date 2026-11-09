Frente al mar y rodeada de naturaleza: así es la casa que Nico Riera y Thelma Fardin construyen en Chapadmalal

La casa que Nico Riera y Thelma Fardin construyen en Chapadmalal combina cercanía con el mar, espacios abiertos y un entorno natural. La pareja comenzó el proyecto en octubre de 2025 con la idea de tener una vivienda propia para pasar las temporadas de verano cerca de Mar del Plata y fue compartiendo en redes sociales cada avance de la obra.

Cómo se realiza la construcción de la casa de Nico Riera y Thelma Fardin

La construcción se realiza mediante el sistema en seco, una modalidad que permite acelerar los tiempos de ejecución. Según contó el actor en una entrevista con Puro Show, la propiedad tendrá varias habitaciones y fue diseñada para aprovechar el paisaje que rodea el terreno. Entre los materiales elegidos aparecen la chapa negra y la madera, mientras que los grandes ventanales y una abertura en el techo aportan luz natural a los ambientes.

El proyecto se conoció públicamente en diciembre de 2025, cuando ambos anunciaron que intentarían levantar la casa en apenas un mes. Desde entonces, mostraron distintas etapas: los primeros trabajos sobre el terreno, la finalización de la platea de hormigón y las decisiones vinculadas con la distribución de los espacios. En febrero de 2026, la ex Patito Feo compartió su emoción al descubrir que la vivienda ya tenía puertas.

La obra también tuvo algunas anécdotas y contratiempos. La pareja bromeó sobre las discusiones que pueden surgir al construir juntos e incluso publicó un video titulado "¿Construir te separa?". Además, debieron resolver cuestiones de infraestructura para que la propiedad pudiera funcionar sin conexión a la red cloacal tradicional: instalaron un biodigestor, una cisterna, una bomba de agua y un sistema de cañerías.

Aunque la casa está pensada para disfrutar de Chapadmalal y sus alrededores, todavía no definieron si se convertirá en su residencia permanente. En enero de 2026, el artista explicó que la intención inicial era utilizarla para pasar largas temporadas y aprovechar el verano. "Le estamos poniendo tanto cariño y tantas decisiones estéticas que no sé si venir a vivir, pero a pasar la temporada y aprovechar el verano me parece una buena opción", había señalado.