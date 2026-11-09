Bomberos de Sierra de los Padres lanzaron un sorteo con premios de hasta $750 mil para reparar una autobomba

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres lanzaron un bono contribución para recaudar fondos y afrontar la reparación de uno de los equipos fundamentales para su trabajo diario: la bomba de agua del camión utilizado en rescates e incendios vehiculares.

"Hoy necesitamos más que nunca de nuestros vecinos", expresaron al difundir la iniciativa, con la que esperan conseguir los recursos para poner en condiciones el equipamiento y continuar brindando respuesta ante las emergencias.

Lo recaudado será destinado al arreglo de la bomba de agua de la autobomba.

Cada número del bono tiene un valor de $5.000 y participará del sorteo de la Lotería de la provincia de Buenos Aires, previsto para el 23 de diciembre de 2026 a las 21. La propuesta contempla tres premios: el primero será de $750.000, el segundo de $350.000 y el tercero de $200.000.

De esta manera, quienes quieran colaborar podrán hacerlo mediante la compra de un número y, al mismo tiempo, ayudar a los bomberos a reunir los fondos necesarios para reparar un elemento clave de uno de sus vehículos de emergencia.

Cada bono contribución cuesta cinco mil pesos y se participa por tres premios de hasta $750.000.

Cómo colaborar con los bomberos

Quienes deseen adquirir un número para colaborar pueden hacerlo al alias Bomberos.sierra.mp, aunque también es posible acercarse al cuartel ubicado en la avenida Argentina 255, en el ingreso principal a Sierra de los Padres.