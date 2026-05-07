El Quini 6 lanza un sorteo especial por el Mundial con 10 premios de 15.000 dólares cada uno libres de impuestos

La Lotería de Santa Fe sumó un incentivo extra al Quini 6 para acompañar el Mundial FIFA 2026: el 24 de mayo se sortearán 10 premios de USD 15.000 cada uno, libres de impuestos. Los ganadores cobrarán en pesos al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina al cierre del 22 de mayo, con todas las deducciones ya cubiertas por la institución.

Lo más atractivo del sorteo especial es que no requiere ningún pago adicional. Todas las apuestas del Quini 6 realizadas entre el 3 y el 24 de mayo participan automáticamente, lo que significa que con el valor habitual de $3.000 por cartón los jugadores acceden a la posibilidad de ganar en el sorteo regular y también en este especial del Mundial.

El sorteo se realizará el sábado 24 de mayo y los 10 ganadores serán seleccionados de entre el universo total de apuestas del período.

Todo lo que hay que saber sobre el Quini 6 Mundial

¿Qué cupones participan? Todos los tickets válidos de los sorteos del Quini 6 realizados entre el 3 y el 24 de mayo de 2026, tanto premiados como no premiados. La participación es automática.

¿Cuándo se sortea? El sábado 24 de mayo de 2026.

¿Cómo se realiza el sorteo? A través de una rutina aleatoria en el sistema de procesamiento de la Lotería, que selecciona los ganadores de forma azarosa entre todos los números de tickets participantes.

¿Dónde se ven los resultados? El mismo día del sorteo se publicará un extracto con el número de secuencia del ticket ganador, la agencia vendedora, la localidad y la provincia.

¿Qué pasa si el ticket ya fue premiado? En ese caso, la clave está en que el agenciero realice la carga a nombre del apostador ganador, quien deberá conservar el número de secuencia del ticket para poder ser identificado como beneficiario.

¿Qué pasa con los tickets no premiados? Es fundamental que el apostador conserve el ticket físico hasta después del 24 de mayo, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio en caso de resultar ganador.

¿Quién paga los premios? La Caja de Asistencia Social — Lotería de Santa Fe abona la totalidad de los premios, independientemente de la provincia donde se haya comprado el cupón.

¿Tiene algún costo adicional participar? No. El valor del ticket se mantiene en $3.000 para todas las modalidades del Quini 6. No hay ningún cargo extra por participar en el sorteo especial del Mundial.