El sol se adueña de Mar del Plata: qué temperatura se espera para este domingo

Más acorde a la época, Mar del Plata tendrá este domingo una jornada ideal para disfrutar al aire libre. Después de una mañana fresca, el sol será protagonista durante buena parte del día, con algunas nubes hacia la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima será de 3 grados y la máxima llegará a los 20°. Durante la mañana se espera cielo despejado, mientras que por la tarde aparecerá algo de nubosidad. Hacia la noche, el cielo estará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 14 grados.

Después de una mañana fresca, la ciudad se prepara para una jornada con condiciones agradables y cielo mayormente despejado.

En cuanto al viento, soplará del noroeste durante la mañana, con velocidades de entre 13 y 22 km/h. Por la tarde rotará al norte y continuará desde ese sector durante la noche, aunque con menor intensidad, de entre 7 y 12 km/h.

Otro dato que acompaña los planes para este domingo es que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Así, después de un comienzo fresco, la ciudad tendrá una tarde templada, con sol, algunas nubes y condiciones estables para cerrar el fin de semana.

La probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Cómo seguirá el tiempo el lunes en Mar del Plata

El buen tiempo continuará durante el comienzo de la semana, aunque con un aumento de la temperatura. Para este lunes 9 de noviembre se espera una máxima de 23 grados, en lo que será otra jornada sin lluvias en la ciudad.

En cuanto al viento, soplará del norte durante la madrugada y rotará al noroeste durante el resto del día, con velocidades de entre 23 y 31 km/h. Además, se esperan ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante la tarde y la noche.