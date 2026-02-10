Caminaba por la calle, la amenazaron de muerte y dispararon al aire

Tres hombres de 20, 32 y 35 años fueron aprehendidos tras la realización de varios allanamientos simultáneos en el marco de una causa que investiga las amenazas de muerte que sufrió una mujer hace un mes cuando caminaba por la calle.

El hecho se remonta al 11 de enero pasado, cuando la víctima denunció en la comisaria decimosexta que fue abordada por tres sujetos armados en la calle quienes tras amenazarla de muerte efectuaron varios disparos al aire.

Con los datos recabados por personal de la dependencia, se pidieron tres órdenes de allanamiento a la Justicia de Garantías para las viviendas ubicadas en calle 12 de Octubre, entre Canosa y Pehuajó, en Ratery al 500 al fondo y Ratery al 500 al frente.

En los operativos avalados por el Juzgado de Garantías N°2 secuestraron una réplica de revólver, doce municiones calibre .22 y ocho cartuchos calibre .14.

Los tres sujetos fueron trasladados a la dependencia donde los notificaron de la formación de causa penal. Desde la fiscalía no dispusieron ninguna medida restrictiva de la libertad.