Se dio a la fuga en un auto robado y lo atraparon
Tiene 28 años. En el auto llevaba una balanza digital y un celular.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre que circulaba a bordo de un Toyota Corolla sustraído hace dos días fue aprehendido personal policial tras una breve persecución.
Fue en el marco del Operativo De Sol a Sol que personal policial del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría cuarta que estaba en la zona de Victoriano Montes y Río Negro fue a interceptar el rodado y el conductor se dio a la fuga.
Luego de una persecución que culminó a pocos metros del lugar cuando el conductor perdió el control y colisionó contra la vereda. Al identificar el rodado confirmaron que había sido sustraído hacia dos días.
Durante el procedimiento se procedió además al secuestro del vehículo, un teléfono celular y una balanza digital.
Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de causa por encubrimiento y su traslado a Tribunales para prestar declaración.
Temas
Lo más
leído