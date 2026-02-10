Se dio a la fuga en un auto robado y lo atraparon

Un hombre que circulaba a bordo de un Toyota Corolla sustraído hace dos días fue aprehendido personal policial tras una breve persecución.

Fue en el marco del Operativo De Sol a Sol que personal policial del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría cuarta que estaba en la zona de Victoriano Montes y Río Negro fue a interceptar el rodado y el conductor se dio a la fuga.

El acusado fue aprehendido por la policía.

Luego de una persecución que culminó a pocos metros del lugar cuando el conductor perdió el control y colisionó contra la vereda. Al identificar el rodado confirmaron que había sido sustraído hacia dos días.

Durante el procedimiento se procedió además al secuestro del vehículo, un teléfono celular y una balanza digital.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la notificación de causa por encubrimiento y su traslado a Tribunales para prestar declaración.