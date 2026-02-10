Recibió la visita de su amiga, la "desconoció" y la atacó a golpes

Una mujer de 48 años que el lunes a la noche atacó a golpes a una amiga en el interior de su departamento en inmediaciones de Tribunales fue aprehendida por personal policial y quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán.

Minutos después de las nueve y media de la noche y tras un llamado al 911 personal de la comisaría segunda llegó a un edificio en Gascón al 2100 donde se denunció que una mujer había sido agredida.

Al arribar al lugar y al intentar entrevistarse con los ocupantes, los policías escucharon gritos de auxilio provenientes del interior, por lo que forzaron la puerta para ingresar.

"En ese momento salió una mujer de 37 años, con el rostro completamente ensangrentado, en estado de shock y pidiendo ayuda, siendo asistida inmediatamente por el personal policial debido a que no podía mantenerse en pie", informaron autoridades policiales.

Segundos después, otra mujer de 48 años salió del interior del departamento en actitud extremadamente violenta, con manchas de sangre en su ropa y manos, intentando continuar la agresión contra la víctima y profiriendo gritos hacia el personal policial.

La agresora fue reducida y esposada con la colaboración de efectivos del Comando de Patrullas que arribaron en apoyo y trasladada a la dependencia.

"La víctima manifestó que había concurrido a visitar a la agresora y que sin mediar motivo comenzó a ser golpeada reiteradamente en el rostro, no pudiendo defenderse debido a la diferencia de contextura física", agregaron.

Personal del Same asistió a la mujer herida, que sufrió lesiones en el rostro y mano derecha, con presunta fractura de tabique nasal.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por lesiones graves y alojada en el complejo penitenciario de Batán.