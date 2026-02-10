Atropellaron a un hombre que cruzaba la avenida en La Perla

La víctima sufrió lesiones en la cabeza, de acuerdo al testimonio de testigos..

El conductor de un Toyota Yaris atropelló en la tarde de este martes a un peatón que cruzaba la avenida en La Perla y sufrió lesiones en la cabeza.

El hecho se registró alrededor de las 15 en Libertad y Catamarca, cuando el vehículo dobló hacia la izquierda para circular por la avenida y embistió al hombre enfrente de la Plaza España.

De acuerdo a testigos que se comunicaron con 0223, la víctima golpeó la cabeza con el asfalto y recibió las primeras atenciones por transeúntes y automovilistas que transitaban por la zona, hasta que arribó una ambulancia del Same.

Aunque por el momento se desconocen los motivos que ocasionaron el siniestro, los vecinos advirtieron que este tipo de accidentes ocurren frecuentemente a pesar de la existencia del semáforo.