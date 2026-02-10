Héroes del día: cruzaron la ciudad a toda velocidad para salvar a una bebé que se estaba asfixiando

Una beba de solo 10 días empezó a presentar signos de asfixia y debió ser asistida de urgencia en la ciudad de Córdoba. Afortunadamente, agentes de la policía local y personal de salud tomaron el toro por las astas e improvisaron un cordón sanitario que sirvió para que la bebé fuera atendida rápidamente.

Todo ocurrió cuando efectivos de la Policía de Córdoba intervenían en un accidente de tránsito y un hombre se acercó desesperado para informarles que su hija no respiraba. Aparentemente la bebé había broncoaspirado en la alimentación.

Los policías arrancaron inmediatamente con maniobras de primeros auxilios para intentar desobstruir las vías respiratorias de la recién nacida. Poco después, se sumó una ambulancia que se encontraba en las inmediaciones y continuó con las tareas de reanimación.

Ante la gravedad del cuadro, debieron improvisar un cordón sanitario para agilizar el traslado de la beba hasta el Sanatorio Allende. El recorrido fue escoltado a máxima velocidad para reducir al mínimo los tiempos.

Una vez en el Allende, los profesionales lograron estabilizar a la beba, que quedó internada en observación.