Un encuentro regional de motos derivó en 39 incautaciones y tres aprehensiones por pedidos de captura activos

En la ciudad de Tandil la problemática vial en torno a las motos lleva ya varios episodios críticos y otros que tuvieron incluso desenlace trágico que movilizan a las autoridades locales a realizar regulares controles de tránsito. Este sábado en la madrugada, a partir de la realización de un encuentro regional de motociclistas, se montó un amplio operativo preventivo en conjunto con la policía bonaerense que arrojó numerosos resultados.

Desde el gobierno comunal advirtieron que por redes sociales se había lanzado una convocatoria para la realización de un encuentro en donde los motociclistas suelen realizar maniobras riesgosas por las calles de la ciudad. En consecuencia el Ejecutivo tandilense realizó gestiones formales ante las autoridades provinciales para solicitar la presencia de fuerzas especiales y se armó un enorme dispositivo con unidades móviles, grupos tácticos, cuerpos motorizados, personal de la policía vial y rural, y operativos estáticos en rutas y accesos estratégicos.

Con la participación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires se activó un esquema especial de prevención y coordinación que permitió concretar la incautación de 39 motos que alteraban el orden público y el descanso de los vecinos.

Uno de los controles de tránsito realizados en Tandil este sábado.

Como parte del trabajo articulado, también se coordinaron operativos con municipios de la zona para evitar la salida hacia la ruta de motos que no cumplan con los requisitos obligatorios para circular. Paralelamente, en los ingresos a Tandil se reforzaron los controles a fin de prevenir ingresos irregulares y desalentar toda acción que pueda poner en riesgo la seguridad vial y la convivencia ciudadana.

El procedimiento se extendió hasta las 4 de la madrugada y consistió en seguimientos controlados que permitieron guiar a los motociclistas hacia los puntos de control de tránsito y dependencias policiales, donde se procedió a su identificación y a la realización de las actuaciones correspondientes.

Algunas de las motos incautadas en Tandil en horas de la madrugada.

Motos incautadas de Mar del Plata y tres aprehendidos

Del total de motos incautadas, se identificaron vehículos provenientes de Mar del Plata, Las Flores, Necochea, Coronel Suárez, entre otras ciudades, lo que confirma el carácter regional de la convocatoria y la problemática.

Además, tres de las motos confiscadas quedaron vinculadas a causas penales, una de ellas con numeración suprimida.

También en el marco de los controles, se registraron tres aprehendidos con pedidos de paradero activo y dos personas detenidas por contravenciones.