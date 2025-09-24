Se robaron un lavarropa de una chacra y huyeron en bicicleta: dos aprehendidos

La pareja detenida por robar un lavarropa en una chacra rural.

Efectivos de la policía rural bonaerense con operaciones en e partido de Rauch procedieron a la aprehensión de una pareja por hurto en grato de tentativa. El hombre y la mujer se habían llevado un lavarropa de un inmueble en el campo y huyeron en bicicleta.

Las fuerzas de seguridad intervinieron en el hecho tras recibir una advertencia vecinal mientras realizaban una recorrida por su jurisdicción, precisamente en una zona de quintas.

En cercanías de la zona de la escuela 25, un testimonio detallaba que se había visto a dos personas salir del interior de un campo con algunos objetos en su poder, entre los que se encontraba un lavarropas, que los usurpadores llevaban a bordo de una bicicleta.

Las bicicletas y el lavarropa confiscados por la policía.

Atentos al camino que habían tomado en su fuga, la policía se movilizó hasta la zona del parque municipal Juan Silva, junto al arroyo Chapaleofú, para interceptar a los ladrones.

Una vez aprehendidos, se identificó a la pareja, un hombre y una mujer mayores de edad, ambos con domicilio en el barrio Solidaridad de Rauch.

Los ladrones llevaban el lavarropa, de color blanco, con tipo de carga frontal, a bordo de una bicicleta playera, aunque se movilizaban también con otra bicicleta.

Además llevaban una mochila, de color rosa, en cuyo interior había un mate, un canasto y una canilla, elementos también robados de la propiedad.

Si bien la vivienda no tenía llave colocada, se encontraba cerrada, habiendo advertido su propietario que la misma se encontraba toda revuelta a su arribo, constatando el faltante de los elementos antes mencionados.

Las personas interceptadas e identificadas, permanecieron en calidad de aprehendidas hasta que se finalizó con las instrucción de las actuaciones sumariales pertinentes. En el caso tomó intervención la U.F.I. nro. 11 con asiento en Tandil, a cargo de Carolina Armesto, dependiente el departamento judicial Azul.