Amenazaron a comerciante que no quiso atenderlos y dispararon al aire

Dos hombres que la semana pasado amenazaron a un comerciante que no quiso atenderlos y efectuaron disparos al aire fueron allanados este viernes y notificados de una restricción de acefcamiento.

El pasado 4 de febrero un hombre denunció que dos individuos se presentaron en su domicilio ubicado en Isla Candelaria al 1300, simulando ser clientes de su comercio.

"Ante la negativa de la víctima de salir a atenderlos, los sujetos se tornaron agresivos, efectuando una detonación de arma de fuego al aire, para luego darse a la fuga en un vehículo Volkswagen Gol de color claro, sin registrarse personas lesionadas", informaron autoridades policiales.

Tras el aval de la Justicia de Garantías, personal de la comisaría decimoquinta allanó este viernes dos domicilios ubicados en calle Cerro Mercedario 6800 y calle Isla Remolinos 1100 dónde identificaron a ambos sujetos y notificaron de la formación de una causa por amenazas calificadas.

Las autoridades judiciales ordenaron dispusieron un na medida cautelar de restricción de acercamiento hacia la víctima, sin adoptarse medidas restrictivas de la libertad.