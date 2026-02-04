Tiene un acuario en su casa, lo rebalsó, inundó un edificio y amenazó a los vecinos: “Te voy a romper la cabeza"

Tiene un acuario en su casa, lo rebalsó, inundó un edificio y amenaza a los vecinos.

Vecinos de La Perla denuncian que un vecino inundó (por segunda vez) una pileta que usaría como acuario y causó severos trastornos a decenas de familias de un edificio ubicado sobre la avenida Félix U. Camet al 190, a metros del Asilo Unzué de Mar del Plata.

“La primera vez fue el verano pasado. Este vecino pone a llenar un acuario gigante que tiene en el fondo de su casa, el agua se filtra por el terreno y se mete en nuestro subsuelo, inundando la cochera. Se nos quemó el ascensor el año pasado porque causó un cortocircuito y afectó las plaquetas electrónicas. Nos costó un montón de plata y como nunca se hizo cargo, el tema está judicializado", describió a 0223 un vecino, que por temor no quiere exponer el caso en total anonimato.

La situación tiene consecuencias lamentables: "Hoy, cuando vimos el agua temprano, apagamos el ascensor. Pero hay gente discapacitada en el edificio que no puede salir de su departamento”, explicó

Es que ante los reclamos, uno de los ocupantes del chalet que tiene el acuario, se torna muy agresivo y debido a eso, los vecinos lo filmaron mientras insultaba a uno de ellos. “Te voy a romper la cabeza, la c…”, se escucha decir en un video al que tuvo acceso este medio.

“Además de estos trastornos, es preocupante por las consecuencias de que se inunde porque se lavan los cimientos y afecta la cuestión edilicia. Sabemos porque lo hemos visto, que tiene peces color naranja y grises. Parece que hacen un tipo de terapia con ellos. Lo cierto es que es desidia, porque podría poner un sistema automático para que no rebalse el acuario y no causaría ningún problema a la gente que vive en los 16 departamentos”, concluyó el hombre.