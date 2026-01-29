El dólar blue aceleró la baja y el MEP anotó su sexta caída en siete ruedas

El dólar oficial amagó con subir, aunque sobre el cierre finalizó estable, mientras el MEP bajó y la brecha cambiaria finalizó en el 1%, su menor nivel en tres meses. En el segmento minorista, en tanto, la cotización se mantuvo en torno a los $1.465 en el Banco Nación.

En la plaza mayorista, el tipo de cambio cerró en $1.444,50 para la venta, tras tocar su nivel más alto desde el 14 de enero, y aún así se ubica a 8,1% del techo de la banda, en $1.561,80. En enero, acumula una baja de $10,50, equivalente al 0,7%.

En ese marco, el dólar MEP cedió 0,3% a $1.458,88 y el dólar CCL subió 0,7% a $1.508,47, mientras que el blue bajó $10 y cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta.

Asimismo, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50, a la vez que el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.509,80.