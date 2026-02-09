Dólar hoy: calma en las cotizaciones mientras el BCRA refuerza reservas

El dólar mayorista cayó $16 (-1,1%) a $1.416, por lo que la brecha contra el techo de la banda cambiaria quedó en el 11,5%.

Las cotizaciones del dólar se mantienen sin grandes sobresaltos en el inicio de la semana, en un contexto marcado por una fuerte intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que aceleró la compra de divisas y sumó más de US$170 millones en el mercado oficial.

Según datos del mercado cambiario, el dólar oficial opera sin cambios significativos en el Banco Nación, mientras que el dólar blue se mueve con leves variaciones y sostiene una brecha acotada respecto del tipo de cambio oficial. En tanto, los dólares financieros —MEP y contado con liquidación— también muestran estabilidad, en línea con la menor tensión cambiaria de las últimas ruedas.

La cotización del dólar tuvo un inicio de semana sin grandes novedades.

En ese contexto, las principales cotizaciones del dólar se mantienen sin cambios bruscos: el dólar oficial cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue se ofrece en torno a $1.415 para la compra y $1.435 para la venta; el dólar MEP opera cerca de los $1.448, mientras que el contado con liquidación (CCL) ronda los $1.488. En tanto, el dólar tarjeta o turista, que incluye impuestos, se ubica por encima de los $1.880.

Este escenario se da luego de que el BCRA comprara US$176 millones en el Mercado Libre de Cambios, en una de las intervenciones más importantes de las últimas semanas. La operación permitió que las reservas brutas vuelvan a ubicarse por encima de los US$45.000 millones, un dato seguido de cerca por el mercado.

La acumulación de divisas se produce mientras el Gobierno aguarda la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que podría destrabar un nuevo desembolso. En ese marco, la estabilidad de las cotizaciones del dólar aparece como una señal clave para sostener la calma financiera y reducir expectativas de devaluación a corto plazo.

El presidente Javier Milei junto a Kristalina Gueorguieva, directora gerente del FMI desde 2019.

En paralelo, los analistas señalan que la mayor presencia del Central en el mercado oficial contribuye a contener la volatilidad y a mantener alineadas las distintas cotizaciones, en un momento en el que la política cambiaria vuelve a estar bajo la lupa del FMI y de los inversores.