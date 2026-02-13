Buena primera toma de contacto: Kimberley le ganó a Quilmes en su primer amistoso

El equipo de Mariano Mignini le ganó a Quilmes en el primer amistoso de pretemporada del "Dragón".

Kimberley recibió a Quilmes para disputar dos bloques de 30 minutos donde Mariano Mignini rotó al equipo y empezó a dar indicios de lo que planifica para la próxima temporada. El resultado global fue 3 a 0 en favor del "Verdiblanco" con goles de Tomás Loscalso, Laureano Tello y Valentino Ávalos.

A casi dos semanas de haber iniciado la pretemporada, Kimberley empezó a sumar rodaje y darle minutos al plantel, apuntando a llegar de la mejor manera al inicio del Torneo Federal A. Así, el cuerpo técnico planteó dos equipos para medirse con el último campeón del fútbol marplatense.

Con este panorama, los once que arrancaron fueron: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Mateo Di Molfetta, Giovanni Di Molfetta, Hernán Sosa; Jonathan Zárate, Sebastián Chávez, Leonardo Verón; Ever Ullúa, Juan Santillán, Leonel Iriarte.

Al cabo de los primera media hora, Loscalso, tras una buena arremetida individual donde recuperó y encaró, definió al primer palo y puso el 1 a 0.

El segundo bloque, el equipo cambió en su totalidad pero la intensidad y la idea se mantuvo. Alli, Mignini formó con: Diego Aguayo; Laureano Tello, Máximo Masino, Agustín Vázquez, Franco Mañas; Valentino Ávalos, Álvaro De Gaetani, Mauricio Miori; Rodrigo Ríos, Santiago Castillo, Leandro Vella.

En el inicio, Tello, de cabeza, puso el 2 a 0. Y, cerca del final, Ávalos sentenció el resultado.

Para la visita, jugaron: Manuel Puente; Juan Hernández, Bruno Vallejo y Ezequiel Tarabini; Kevin Collazo, Horacio Otarola, Juan Ignacio Arenas y Hernán Zubillaga; Agustín Restovich; Brandon Vargas y Mariano Lezcano. Luego ingresaron Fausto Makarte, Daniel Madeo, Valentín Goñi y Tomás Tarabini.

La semana de entrenamientos finalizará este sábado en la Villa Deportiva y, como es habitual, en el turno mañana.