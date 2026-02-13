Mala noche para Quilmes: el "Cervecero" cayó frente a Provincial en Rosario

La jornada para Quilmes arrancó con la pésima noticia de la lesión de Santiago Ludueña. El perímetral sufrió la rotura de meniscos y sin dudas será una baja muy sensible para lo que resta de la temporada.

De esta manera el equipo de Javier Bianchelli llegó diezmado a jugar a Rosario contra Provincial (líder de la Conferencia Sur). Y finalmente fue derrota 89-72 en un partido en el que prácticamente nunca llegó a estar a tiro de conseguir la remontada.

El arranque fue favorable a Quilmes, que encontró en Moore y De La Fuente la energía necesaria para clavar un rápido 6-0 y marcar territorio desde el salto inicial. Sin embargo, Provincial reaccionó con el peso ofensivo de Barahona y el ingreso determinante de Boccia, cuya experiencia cambió el ritmo del juego. El local logró pasar al frente y tomar una luz de cinco puntos, en un primer cuarto de trámite muy equilibrado que se resolvió recién en el cierre. Con posesiones largas y defensas intensas, el parcial se fue 18-16 al sonar la chicharra.

En el segundo segmento, Provincial mostró su mejor versión. Con mayor fluidez en ataque y dominio en los rebotes, comenzó a estirar diferencias hasta alcanzar una máxima de 15 unidades. Bianchelli intentó frenar la caída con variantes desde el banco y halló respuestas en Alderete, que le dio aire al “Cervecero”. De todos modos, los triples de Ríos y Dominé sobre el epílogo volvieron a inclinar la balanza para los rosarinos, que se marcharon al descanso largo arriba 46-35 y con el control del juego.

El regreso de los vestuarios trajo un Quilmes más efectivo en sus primeras ofensivas, aunque dos pérdidas consecutivas le costaron caro y volvieron a desordenar su estructura. El partido se jugó con mucha fricción, al límite de lo que permitieron los árbitros, y en ese contexto Provincial sacó ventaja cada vez que corrió la cancha. El parcial fue contundente: 26 puntos para el líder, que coronó su dominio con una espectacular alley-oop para Barahona. Con una diferencia que llegó a rozar los 20, el tercer cuarto se cerró 72-54.

En el último tramo, el “Tricolor” mantuvo la actitud y buscó achicar la brecha con orgullo, pero nunca logró llevar la desventaja a un dígito. Provincial respondió siempre a tiempo, con variantes ofensivas y manos confiables que sostuvieron la distancia. A diferencia de lo sucedido en Mar del Plata, Quilmes no consiguió meterse en partido y terminó cediendo ante un rival sólido, que ratificó su liderazgo y dejó al equipo de Bianchelli sin margen de reacción.

Con este resultado el elenco de Luro y Guido bajó al séptimo lugar y su récord ahora es de 13-9. El próximo encuentro será este domingo a las 20:30 ante Deportivo Viedma pero en el José Martínez comenzando un racha de cuatro partidos como local.

Síntesis: Alderete 13, Moore 12, Ríos 11, De La Fuente 10, Nally 7, Luna 5, Dominé 5, De Miguel 4, Giacone 3, Segurola 2