Kimberley pone primera rumbo al Federal A: arranca la pretemporada con ilusión renovada

El conjunto marplatense inicia este lunes su preparación para una nueva temporada del Torneo Federal A, con Mariano Mignini al mando y un plantel definido.

Kimberley comienza a transitar un momento clave de su calendario deportivo. Este lunes 2 de febrero, el equipo de Mar del Plata dará inicio oficial a la pretemporada con la mira puesta en el próximo Torneo Federal A, una competencia exigente donde cada detalle puede marcar la diferencia. Bajo la conducción de Mariano Mignini, el Dragón empieza a construir el camino de cara a un año cargado de desafíos.

El arranque de los trabajos marcará el primer contacto formal del plantel con el cuerpo técnico, en una etapa donde se priorizará la puesta a punto física, la idea de juego y la consolidación del grupo. En el competitivo universo del Federal A, Kimberley sabe que llegar bien preparado al inicio del torneo es tan importante como reforzarse correctamente.

En el arco, Mignini contará con Nicolás Báez, Diego Aguayo y Nazareno Orellana, una terna que aporta competencia interna y variantes bajo los tres palos. La defensa aparece como uno de los sectores con mayor cantidad de nombres, con futbolistas como Máximo Massino, los hermanos Mateo y Giovanni Di Molfetta, Franco Mañas, Hernán Sosa, Tomás Loscalso, Laureano Tello, Agustín Vázquez, Julián Fritzler y Leonel Espinosa.

La mitad de la cancha tendrá un rol central en la idea del entrenador. Allí estarán Enrico Zanelli, Álvaro de Gaetani, Mauricio Miori, Jonathan Zárate, Leonel Iriarte, Leonardo Verón, Valentino Ávalos y Sebastián Chávez, un mix de experiencia y juventud pensado para sostener el ritmo y la intensidad que demanda la categoría.

En ofensiva, el "Dragón" apostará a la efectividad y la movilidad. Los delanteros confirmados para esta etapa de preparación son Ever Ullúa, Santiago Castillo, Rodrigo Ríos y Juan Santillán, quienes buscarán ganarse un lugar a base de goles y rendimiento durante los amistosos de pretemporada.

Con el plantel completo y un cuerpo técnico que conoce bien la categoría, Kimberley inicia una etapa fundamental de trabajo. El objetivo será claro desde el primer día: llegar competitivo al debut, consolidarse en el Federal A y volver a ilusionar a su gente con una temporada protagonista. La pretemporada ya empezó y el Dragón quiere dar pelea.