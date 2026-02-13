Quién es Mousa Tamari: el 10 de Jordania que humilló al PSG y será rival de Argentina en el Mundial

A 118 días para el arranque del Mundial, uno de los rivales de la Scaloneta brilló y humilló al PSG.

Por la fecha 22 de la Ligue 1, el Rennes soprendió al PSG y le ganó 3-1 con una gran actuación de Mousa Tamari, quién será rival de la Selección Argentina en el Mundial representando a Jordania.

Tamari, típico zurdo habilidoso que arranca por la derecha y engancha para el medio, marcó una gran diagonal, lo dejó pagando a William Pacho y remató al segundo palo para marcar el 1-0 del Rennes ante el vigente campeón de la Champions League.

Sin dudas a este jugador deberá analizarlo y estudiarlo muy bien la Scaloneta ya que es la principal esperanza de Jordania en su debut mundialista. En esta Ligue 1, lleva disputó 21 de los 22 partidos disputados del Rennes en los que marcó tres goles y dio tres asistencias.

Representando al equipo asiático, Mousa Tamari debutó en el 2016 y lleva disputados 70 encuentros en los que logró anotar 22 goles y 14 asistencias entre: amistosos, clasificación al Mundial, Copa Asiática y clasificación a dicho certamen.