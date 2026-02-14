Julián Álvarez lanzó una frase que sorprendió en Atlético de Madrid y explotaron las redes

El delantero argentino sorprendió al autodescribirse con una sola palabra en medio de las críticas en el Atlético de Madrid y el fragmento se volvió viral en redes.

En medio de los cuestionamientos por su sequía goleadora, Julián Álvarez volvió a quedar en el centro de la escena en el Atlético de Madrid, pero esta vez por un motivo inesperado. Durante un momento distendido junto a sus compañeros, la Araña participó del juego “el impostor” y, cuando le tocó autodefinirse, eligió una palabra que sorprendió a todos: “Infravalorado”. El video se viralizó rápidamente y abrió un debate entre los hinchas sobre su presente y el reconocimiento que recibe.

La situación se dio en un encuentro informal junto a Nahuel Molina, Thiago Almada, Giuliano Simeone y el streamer Davoo Xeneize. La dinámica consistía en describir a un personaje sin que el infiltrado lo descubriera, y el protagonista a adivinar era el propio Julián. Cuando Molina lanzó la pista “campeón”, el cordobés tomó la palabra, se atajó entre risas con un “Entiéndanla, no se me rían” y disparó el término que generó repercusión inmediata.

Más allá del tono relajado, el adjetivo no pasó inadvertido. Resulta paradójico que un campeón del mundo y bicampeón de América se considere “infravalorado”, sobre todo siendo pieza clave en el equipo del Cholo. En las redes, el fragmento superó los 25 mil ‘me gusta’ en pocas horas y muchos usuarios coincidieron con su percepción, recordando que fue vinculado con gigantes europeos como el Paris Saint-Germain, el Arsenal y el FC Barcelona.

El juego también dejó en claro la valoración interna que tiene dentro del plantel. Giuliano lo describió como un futbolista de “7 pulmones”, en alusión a su despliegue físico constante, mientras que Almada apeló a la nostalgia con un “Muñeco Gallardo”, referencia directa a Marcelo Gallardo, el entrenador que lo potenció en River y marcó sus primeros pasos en la élite.

Casualmente, esta autopercepción salió a la luz casi en simultáneo con su vuelta al gol. El jueves, el Atlético aplastó 4-0 al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey y Julián fue el encargado de decorar la goleada. Se trató de su primer tanto en lo que va de 2026, cortando una racha que había generado impaciencia en parte de la hinchada colchonera.

“Era algo que necesitaba, un poco de cariño, de amigarme con el arco”, confesó con sinceridad tras el partido. La frase, sumada a su autodefinición como “infravalorado”, pinta de cuerpo entero el momento emocional que atraviesa Julián Álvarez: figura consolidada en el fútbol español, pero todavía en búsqueda de ese reconocimiento total que, para muchos, ya tiene más que merecido.