Rocío Carrizo, la esposa de Lucas Larroque: "Mi hijo perdió a su papá por unas lacras"

El pasado domingo la violenta muerte de Lucas Larroque, de 30 años, a la salida de un boliche en Batán, conmovió por completo a todo el país. El joven fue víctima de un brutal ataque después de interferir en una pelea desigual entre mujeres adolescentes y varones adultos para separar a la hija de su esposa.

En varios videos quedó registrado el momento en que Lautaro Galván Vieytes, de 18 años, le pegó una patada en la cabeza a Lucas, quien ya había caído al piso por una trompada previa. Frente a múltiples testigos, el chico le provocó graves traumatismos a la víctima, que derivaron en un paro cardíaco y una hemorragia intracraneal: las causas de su muerte.

El miércoles, el abogado penalista Fernando Burlando tomó la representación del particular damnificado en la causa que se inició a partir del homicidio de Lucas. Galván Vieytes es el único detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán, imputado por homicidio agravado por alevosía, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua.

En diálogo con 0223, la viuda de Lucas, Rocío Carrizo, reconoció: "Que el doctor Burlando haya pedido tomar el caso y que esté a cargo es para mí, dentro de todo, un alivio. Porque yo sé que va a haber justicia y que no va a tardar, porque no hay manera de que busquen una excusa para decir 'se le dan diez años y nada más'".

"Nosotros estamos hecho pedazos. Su papá está muy mal, su hermana está muy mal, su madre. Perdieron un hijo, perdieron un hermano, perdieron un tío. Mi hijo perdió a su papá por unas lacras", expresó Rocío y agregó: "Lo único que espero es que se haga justicia, que la persona que le hizo semejante atrocidad no salga nunca más".

Quién era Lucas Larroque

En diálogo con este medio Rocío recordó a su marido: "Era una una excelente persona. Humilde, laburador, buen compañero, buen amigo, buen padre, buen padrastro, buen hermano. Era solidario y no tenía problemas con nadie, lo conoce todo Estación Chapadmalal desde muy chico, todo Chapadmalal y todo Batán prácticamente".

"Lucas trabajaba de albañil, se las rebuscaba como sea", contó la mujer y lo definió como un hombre que "vivía para su hijo y los míos. Se puso esa mochila de padre y hasta el último día la cumplió. Eso era mi Luquitas, una excelente persona. Todo lo que se pueda imaginar de una buena persona lo tenía él".

Rocío también contó que conocen a la familia del asesino "porque son del barrio" y que incluso han compartido tiempo con ellos porque tienen amigos en común. "Quiero que todo el mundo los conozca, que sepan quiénes son, que la madre y el padre son padres de un asesino", expresó la esposa de Larroque y sintetizó: "La burla que nos hicieron no puede quedar así no más, porque ¿sabés qué? La comunidad de Chapa se quedó sin un gran hombre".

"A cualquier persona de Estación Chapadmalal le podés preguntar lo que era Lucas y te van a decir exactamente lo mismo que yo: era nuestro todo", cerró Rocío y lamentó: "Era una persona muy buena para este mundo, pero no tenían el derecho de arrebatarle la vida como se la arrebataron".

Los hechos

Según el relato de los testigos, todo comenzó con una discusión entre mujeres que escaló rápidamente y tuvo la intervención de varones adultos. En esa línea, Lucas Larroque se acercó para intentar frenar la situación, porque una de las hijas de Rocío estaba involucrada y había sido golpeada en medio de los disturbios.

Sin embargo, poco antes de las 7 de la mañana en la vereda del local bailable "Momentos" de Batán, Lucas fue atacado por detrás con una trompada que lo derribó. Tras ello, ya en el piso y semiinconsciente, recibió una violenta patada en la cabeza, que lo mató en el acto.

Decenas de personas presenciaron la brutal agresión y muchos de ellos grabaron con sus celulares el momento en que el agresor corre hacia la víctima y la golpea, cuando ya estaba inmóvil.