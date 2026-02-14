Atropellaron a su perra de 11 años y necesitan ayuda para costear la cirugía

La perra de 11 años fue atropellada por un auto. El hecho ocurrió rápidamente cuando su dueña abrió el portón para salir y Umma se escapó. Desde entonces, el animal perdió la movilidad y la única manera de que vuelva a caminar es a través de una cirugía.

En diálogo con 0223, una proteccionista de animales, Erica, compartió la desesperada situación de la familia humana de Umma, quien la tiene desde los 45 días de edad. Actualmente, el estado de la perra es crítico, ya que sufrió una grave fractura en sus vértebras, lo que le generó inmovilidad en sus patas.

Tras varias consultas, se determinó que la cirugía solo puede realizarla un veterinario especializado, quien la llevará adelante una vez que se abone el total del costo. La intervención tiene un valor de $1.200.000 y la familia no cuenta con los recursos económicos necesarios.

Para intentar costear la operación, la dueña está vendiendo empanadas, realizando rifas y ofreciendo cursos de extensión de pestañas. Además, se pusieron en contacto con Erica para difundir su caso y apelar a la solidaridad de quienes puedan colaborar.

“La realidad es que nosotras estamos colapsadas de tantos casos y se nos hace imposible, al menos a mí, poder ayudar económicamente. Lamentablemente, la gente acude a nosotras como recurso desde la desesperación de no poder tener el dinero”, comentaron las rescatistas a 0223. Además, señalaron que la situación del animal es crítica: “La perra no puede pasar tantos días así, con tanto dolor e inestabilidad”.

Quienes quieran ayudar a Umma y a su familia a costear los gastos pueden hacerlo mediante transferencia bancaria al alias Mica.nacion. a nombre de Micaela Belén Villalba. También pueden comunicarse al 223 634-6267.