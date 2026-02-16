Finde XXL en Mar del Plata: destacan que fue “uno de los mejores dentro de una temporada moderada”

El fin de semana largo de Carnaval, con una ocupación promedio que superó el 80%, generó un "importante impacto" en la hotelería y la gastronomía, según el balance realizado por la conducción de Uthgra Mar del Plata. Aseguraron que fue “uno de los mejores fines de semana largos dentro de una temporada moderada”.

Por su lado, el secretario general del gremio, Pablo Santín, analizó el movimiento y destacó que, más allá de que el clima acompañó “a medias”, el nivel de actividad fue "muy bueno" tanto en la hotelería como en la gastronomía, especialmente entre el jueves y el domingo.

“En la mayoría de los establecimientos hoteleros, la ocupación estuvo por encima del 80%. Algunos hoteles incluso superaron el 90% y otros estuvieron un poco por debajo, pero en líneas generales se trabajó muy bien, mejor que otros fines de semana recientes”, señaló.

En algunos hoteles la ocupación superó la barrera del 90%.

En la gastronomía, el pico se registró el sábado, también motivado por el Día de los Enamorados. “Se vio mucha gente en la calle. Muchas parejas, aunque también familias que aprovecharon para salir a almorzar o cenar. En general, se trabajó muy bien y parejo en todos lados ese día puntualmente”, puntualizó el líder del sindicat a nivel local.

Asimismo, Santín valoró que "el turismo es siempre un gran aliado para Mar del Plata" y consideró que a pesar de que "esta temporada claramente no viene siendo la mejor, tampoco es la peor".

"Cada vez que hay movimiento turístico, la ciudad se mueve y esto genera más trabajo en nuestra actividad, lo cual agradecemos. La hotelería y la gastronomía dependen en gran parte de que Mar del Plata tenga buenos fines de semana como este", concluyó.