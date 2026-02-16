La CGT confirmó que habrá paro general: la UTA apoya y no habría colectivos

La CGT resolvió que paralizará todas las actividades en el país durante 24 horas cuando la Cámara de Diputados trate la polémica Reforma Laboral, previsto en principio para este jueves 19 de febrero.

El paro será sin movilización pero el apoyo que tendría la medida de fuerza por parte de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) sería vital para profundizar la huelga en todo el país.

De manera algo tardía, ya que el proyecto ya tiene media sanción en el Senado, la cúpula directiva de la central obrera convocó este lunes a un paro general luego de la reunión entre los cotitulares, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola(Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), que realizaron un encuentro de manera virtual.

Jerónimo había señalado ayer que “estaban dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”.

Qué pasará en Mar del Plata

Minutos antes de las 14 de este lunes, desde la UTA Mar del Plata se manifestaron sobre el alcance de la medida de fuerza impulsada por la CGT nacional. “Hasta el miércoles no sabemos, porque no nos avisaron nada todavía”, señalaron a 0223 desde el gremio local.

Entre los puntos que causaron rechazo de parte de la CGT se encuentran las modificaciones sobre las indemnizaciones, la jornada laboral, el derecho a huelga y las vacaciones, mientras que también generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales. Es el cuarto paro general de la CGT contra el gobierno de Javier Milei.