Barcelona SC vs Argentinos Juniors: ¿quién dará el primer golpe?

La casa global de apuestas 1xBet analiza el partido de ida de la segunda fase clasificatoria de la Copa Libertadores, que se disputará el 18 de febrero en el Estadio Monumental Banco Pichincha de Guayaquil. Este encuentro podría tener un resultado totalmente impredecible: un solo disparo certero daría una ventaja crucial de cara a la vuelta y encendería la esperanza en el corazón de los hinchas.

Barcelona SC llega listo al inicio de la temporada

En 2026, Barcelona SC disputó cuatro amistosos. El 31 de enero y el 4 de febrero, Los Toreros se midieron ante su vecino Guayaquil City: primero cayeron 0-1 en casa, aunque después tuvieron revancha como visitantes con un triunfo 2-1. El 7 de febrero, Inter Miami visitó el Estadio Monumental Banco Pichincha y el partido fue un verdadero espectáculo para los amantes del fútbol. Los aficionados locales pudieron ver en acción a Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo De Paul. Los jugadores de ambos equipos estuvieron a la altura en un partido vibrante y lleno de goles que terminó 2–2 gracias al tanto del nuevo refuerzo, Tomás Martínez, en el minuto 87.

El 13 de febrero, el equipo dirigido por César Farías —quien asumió en enero como técnico del Barcelona SC— venció 1-0 a Aucas, otro club ecuatoriano, jugando en casa.

La temporada pasada, Barcelona SC terminó 3.º en la Serie A de Ecuador con 67 puntos, apenas dos por debajo del segundo, LDU Quito. Los Toreros promediaron 1.40 goles por partido, el quinto mejor registro entre los 16 equipos participantes. Janner Corozo fue el máximo goleador del conjunto con 15 tantos, y comparte el sexto puesto en la tabla de goleadores con Eber Caicedo.

Barcelona SC apuesta fuerte al ataque y rara vez se va sin marcar. Sin embargo, su defensa no es especialmente sólida y suele cometer errores que le cuestan puntos. Este estilo de juego hizo que la apuesta “ambos equipos anotarán” se cumpliera en 6 de los últimos 7 encuentros oficiales de Los Toreros.

Argentinos Juniors juega con cautela

Argentinos Juniors ha disputado 5 partidos en el Torneo Apertura y, con 8 puntos, ocupa el 6.º puesto en la tabla, detrás de Rosario Central y Huracán por diferencia de gol.

El equipo de Nicolás Diez venció a Sarmiento y a River Plate por 1-0, empató 0-0 con Estudiantes y Belgrano, y perdió 2-1 frente a Racing. El Bicho promedia un gol por partido, el registro más bajo entre los 15 equipos de la Zona B de la liga argentina.

¿Quién es el favorito?

Los analistas de la casa de apuestas 1xBet ofrecen las siguientes cuotas para los resultados principales entre Barcelona SC y Argentinos Juniors: victoria local: 2.70, empate: 3.19, victoria visitante: 2.80. Según estos números, se espera un juego muy parejo, donde la solidez defensiva podría ser más determinante que el juego ofensivo. Pero cualquiera que viva en Sudamérica, ame el fútbol y aliente a su equipo hasta el último segundo, siempre guarda la esperanza de que ocurra un milagro.

Las perspectivas de los clubes argentinos en la Copa Libertadores

La última vez que un equipo argentino ganó la Copa Libertadores fue en 2018. Desde entonces, los brasileños han dominado el torneo de clubes más importante del continente. Según los expertos, el próximo trofeo volverá a ser de nuestros vecinos. Se puede apostar al “Ganador Copa Libertadores 2026” por país: Brasil figura como favorito con cuota 1.25, mientras que Argentina aparece segunda con 5.0.

Entre los clubes, los primeros tres favoritos son brasileños: Flamengo (4.0), Palmeiras (6.0) y Cruzeiro (10.0), seguidos por Boca Juniors (12.0). Argentinos Juniors ocupa el 15.º puesto con cuota 50.0.

---

La información incluida en esta nota tiene fines exclusivamente periodísticos e informativos. No constituye una recomendación de inversión ni una invitación a participar en plataformas de juego, minería o apuestas en linea. Esta comunicación está dirigida únicamente a personas mayores de 18 años. El medio no organiza ni intermedia en la oferta mencionada, que corresponde exclusivamente a la plataforma referida, la cual define sus propios términos, condiciones y mecanismos de registro. Se recuerda que el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. Para asistencia, comunícate con el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo de la Provincia de Buenos Aires (línea 0800-444-4000).